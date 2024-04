5 film trash talmente brutti che fanno il giro e diventano belli

Oggi vogliamo fare dell'orrido un punto di forza, selezionando per voi cinque perle del cinema trash, o meglio, prodotti brutti, ma così brutti, che fanno il giro e diventano belli e iconici.

Super Mario Bros. (1993)

Siamo certi che almeno una volta nella vita vi sarete imbattuti in questa perla cinematografica. Un timido, primo tentativo di portare sul grande schermo un prodotto che nasce, cresce e corre nel mondo dei videogiochi. Il primo - e l'ultimo, per fortuna! - film live action di Super Mario è diventato un vero e proprio cult del sottogenere cinematografico cosiddetto trash. È andata leggermente diversamente con il film di animazione uscito nel 2023; ne parliamo nella nostra recensione di Super Mario Bros Il film.

Kung Fury (2015)

Questa piccola perla del cinema, appartenente alla categoria dei medio metraggi, è volutamente brutta e trash. Ricca di spunti creativi eccellenti, riferimenti più o meno velati alla cultura anni '80 e, soprattutto, vede nel suo protagonista David Sandberg. Lo stesso Sandberg si è inoltre cimentato nella scrittura e nella regia della pellicola. Un omaggio agli anni '80 che diverte e, siamo sicuri, vi conquisterà senza mezzi termini.

Mai dire ninja (1997)

Come dite? Kung Fu Panda? Ecco, sì, qualcosa del genere. Mai dire Ninja è un prodotto al quale, siamo sicuri, si sono ispirati apertamente i ragazzi della DreamWorks per dare vita al loro panda combattente, che di recente ha conquistato il botteghino con Kung Fu Panda 4. Una perla del cinema trash imperdibile, condita da una trama lineare e scontata, che vede un grandissimo Robin Shu interpretare il maestro Gobei.

Commando (1985)

Brutto? Forse sì, forse no. Iconico? Sicuramente. Commando è l'apoteosi del cinema action anni '80 in cui un certo Anrold Schwarzenegger interpreta un ex agente speciale, tale Matrix. Il rapimento della figlia farà di lui un assassino senza pietà, pronto ad uccidere chiunque gli si metta contro, nella rincorsa ad una vendetta condita di frasi iconiche e scene al limite dello splatter.

Cose dell'altro mondo (1991)

Da un lato ci sono wrestler che hanno fatto del cinema la loro evoluzione professionale finale, tra cui Dwayne The Rock Johnson, John Cena e l'apprezzatissimo Dave Batista Bautista. E poi c'è Hulk Hogan, protagonista di una pellicola che preferiremmo cancellare dalla memoria, ma è lì, che ci perseguita da ormai trentatré anni. Cose dell'altro mondo è un film del '91 con protagonista il famoso wrestler nel quale interpreta un alieno finito suo malgrado sulla Terra. Menzione speciale per The Undertaker, tra i protagonisti della pellicola che vanta un cast tutt'altro che da b-movie.

