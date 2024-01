5 film da tenere d'occhio questo weekend su Netflix

È sempre facile perdersi nel catalogo di Netflix, perciò abbiamo deciso di consigliarvi cinque film attualmente sulla piattaforma che potete vedere nel weekend, cercando di fare un mix di generi e tipologie.

Cominciamo con Misterioso omicidio a Manhattan di Woody Allen, un vero e proprio murder mystery ma con la verve tipica dell'acclamato regista statunitense, con al centro una coppia qualunque composta da Allen stesso e Diane Keaton.

Disponibile ancora per poco è Qualcosa è cambiato, commedia con un fenomenale Jack Nicholson nei panni di uno scrittore cinico e pieno di tic.

Già che ci siete non perdetevi La sposa cadavere di Tim Burton, delizioso prodotto animato con tutta la capacità gotica e immaginifica dell'autore.

Visto che è il periodo di Hayao Miyazaki su Netflix trovate anche Il castello errante di Howl, uno dei tanti capolavori animati del regista giapponese.

Chiudiamo poi con un action thriller perfetto come Collateral di Michael Mann, per godervi un Tom Cruise come forse non l'avete mai visto.

E voi li conoscevate già tutti questi film? Se volete ecco 5 disaster movie da vedere su Netflix, così avete anche altri consigli per tutto il weekend. Oppure se siete in vena di classifiche ecco i 10 film più visti di sempre su Netflix.