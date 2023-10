5 film spaziali bellissimi ritenuti assolutamente inaccurati

La fantascienza è uno dei generi maggiormente amati dal pubblico ma sebbene film come 2001: Odissea nello spazio siano spesso elogiati per le straordinarie immagini, è difficile trovare lungometraggi che forniscano rappresentazioni estremamente accurate dello spazio. Ecco la Top 5 dei film meno precisi scientificamente.

Al quinto posto troviamo Passengers, il film con Chris Pratt e Jennifer Lawrence, impreciso nella rappresentazione della forza centrifuga e della gravità, come affermato dall'astronauta Chris Hadfield:"Se si spegnesse lo spinner [che simula la gravità nella navicella spaziale] continuerebbe a roteare per un po'. Perché non c'è nulla che possa rallentare la rotazione".



Quarto posto per Gravity, diretto da Alfonso Cuarón, con protagonisti Sandra Bullock e George Clooney. Il personaggio di Ryan Stone (Bullock) sarebbe dovuto morire in ogni scena, sempre secondo Hadfield:"La rappresentazione degli astronauti è così diversa dalle persone che effettivamente esplorano lo spazio".

Terzo posto per Life, con Ryan Reynolds, uscito nel 2017. Hadfield ne ha criticato le premesse 'inverosimili' oltre ad alcune sequenze come quella in il personaggio di Reynolds riempie l'astronave di fuoco e non scatta nessun allarme.



Secondo posto per il film con Matt Damon, Sopravvissuto - The Martian, definito scientificamente accurato in alcuni aspetti. Tuttavia, Hadfield ha spiegato che l'atmosfera di Marte è estremamente rarefatta e questo è proprio il tallone d'Achille del film. Quando Mark (Damon) viene sballottato a causa di una tempesta, è improbabile che i detriti possano farlo cadere. Erronea anche la rappresentazione della gravità sul 'pianeta rosso'. Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Martian.

Infine, al primo posto, First Man - L'ultimo uomo di Damien Chazelle, che racconta la storia di Neil Armstrong (Ryan Gosling). Hadfield racconta una sequenza improbabile; quella in cui Neil (Gosling) fa volare un aereo X-15 nella scena iniziale:"È un po' come se fosse su un camioncino che attraversa un campo, con questo forte rumore lamentoso che ti dice quanto velocemente sta andando tutto il tempo". Secondo Hadfield, la vibrazione è estremamente esagerata e tutto questo rumore non si sentirebbe in una cabina di pilotaggio.



