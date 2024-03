Che fine hanno fatto: 5 film spariti dai radar di cui non sappiamo più nulla

Nel mare magnum di notizie sui film di prossima realizzazione può succedere che alcuni titoli si perdano senza che il pubblico se ne accorga. Sono infatti innumerevoli le opere annunciate e mai realizzate o addirittura già ultimate ma ancora in attesa di essere distribuite in qualche modo.

Il film pluripremiato The Whale ha sancito la rinascita di Brendan Fraser ma, ben prima della sua uscita in sala, sapevamo che Darren Aronofsky era impegnato in un altro progetto, rispetto a cui non abbiamo aggiornamenti dal 2021: il film horror Adrift, con protagonista Jared Leto e prodotto da Blumhouse.

C'è poi The Old Guard 2, sequel del film del 2020 con protagonista Charlize Theron. Sebbene le riprese dell'opera diretta da Victoria Mahoney siano terminate circa un anno e mezzo fa, il titolo non compare nella lista delle opere in uscita nel 2024 su Netflix, come invece ci saremmo aspettati. L’intenzione di realizzare un terzo capitolo di The Old Guard non è in alcun modo smentita, quindi prevediamo che – presto o tardi – avremo qualche aggiornamento in più sulla questione.

Un altro grande assente dalla piattaforma è The Mothership e, purtroppo, è destinato a rimanere tale: l’uscita del thriller sci-fi con protagonista Halle Belly, peraltro già ultimato, è stata cancellata definitivamente. Le motivazioni principali hanno a che fare con gli ingenti costi che avrebbe richiesto la fase di post-produzione della pellicola diretta da Matthew Charman, legati anche alla necessità di girare ex novo alcune scene.

Difficile non citare il film Batgirl, con protagonista Leslie Grace e con un cast stellare che comprendeva cui Michael Keaton, J.K. Simmons e Brendan Fraser. Un’opera costata ben 90 milioni di dollari e già ultimata dai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah ma, a quanto pare, non particolarmente apprezzata in occasione dei primi test di fronte ai produttori. Warner Bros ha scelto così “il male minore”: rinunciare all’uscita del film in modo tale da evitare ulteriori perdite e, piuttosto, investire su altro.

Chiudiamo con Hippie Hippie Shake: l’opera, girata nell’ormai remoto 2007 e con protagonista Cillian Murphy, aveva tutte le carte in regola per sbancare al botteghino. Il racconto, che era ambientato nella Londra degli anni ’60-’70, ruotava attorno alla rivista satirica Oz e alle difficoltà del suo editore di garantirne la sopravvivenza. Il lungometraggio, rimasto nel limbo della sala di montaggio, vi resterà probabilmente per sempre, come dichiarato recentemente proprio dall’altra protagonista dell’opera: Sienna Miller.

