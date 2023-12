5 film simili a Il mondo dietro di te da vedere dopo il thriller Netflix

Basato sul romanzo di Rumaan Alam, Il mondo dietro di te è il titolo del momento su Netflix. Il thriller psicologico apocalittico può vantare un cast di prim'ordine come Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali e Kevin Bacon, e ha scalato rapidamente la classifica dello streaming sulla piattaforma sin dalla sua uscita.

Per saperne di più sul film potete leggere la recensione di Il mondo dietro di te sul nostro sito; il film racconta la storia di una famiglia che si trova in vacanza quando avviene un attacco informatico e due sconosciuti si presentano nella loro casa in affitto nel cuore della notte. Se siete tra coloro a cui è piaciuto Il mondo dietro di te, ecco altri cinque titoli che potrebbero fare al caso vostro.



Diventato un classico del genere home invasion, La notte del giudizio di James DeMonaco è il primo capitolo dell'omonima saga, ambientato in un'America stracolma di criminalità e violenza, nella quale il governo ha approvato un periodo annuale di dodici ore durante le quali ogni attività criminale, omicidio compreso, è consentita senza ripercussioni con la legge. È molto più recente Silent Night di Camille Griffin, con Keira Knightley e Matthew Goode protagonisti di una black comedy, nella quale interpretano una coppia che ha chiesto ai loro cari amici e parenti di trascorrere la notte di Natale in una casa nella campagna inglese; ovviamente, le cose non andranno come preventivato. Al terzo posto sul podio si piazza It Comes at Night, con Joel Edgerton, Carmen Ejogo e.... una malattia che si espande pericolosamente sul pianeta.



Al secondo posto consigliamo Noi, uno degli acclamati titoli della filmografia di Jordan Peele, con protagonista la star premio Oscar Lupita Nyong'o. Su Everyeye potete leggere anche la nostra recensione di Noi.



Infine, M. Night Shyamalan, maestro della suspence con Bussano alla porta e un cast composto da Dave Bautista, Jonathan Groff e Rupert Grint.