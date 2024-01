5 film o serie Marvel in cui potrebbe ricomparire Daredevil

Ora che Daredevil è ufficialmente tornato nel Marvel Cinematic Universe lo vogliamo vedere il più possibile, ma in quali film e serie televisive potrebbe riapparire? Proviamo a fare qualche ipotesi assieme basandoci sulla timeline MCU.

Come vi raccontavamo nella nostra recensione di Echo la serie purtroppo ci ha deluso, ma abbiamo comunque visto in azione Daredevil e lo rivedremo in Born Again, la serie a lui dedicata. Anche se rendere Daredevil di Netflix canonico nel MCU è stata una furbata.

Il primo è ovviamente un'augurio di un possibile cameo, cioè Deadpool 3: chissà che non spunti pure Charlie Cox anche se vista la natura del film è più probabile vedere Ben Affleck come Daredevil.

Poi abbiamo il prossimo film su Spider-Man con Tom Holland, che se tutto va come ci immaginiamo sarà ambientato solo a New York con Kingpin come nemico principale, aprendo perciò alla possibilità di vedere Daredevil come co-protagonista.

Abbiamo poi questo Avengers 5 che sembra si stia allontanando sempre più da The Kang Dynasty per diventare forse un Secret Wars Parte 1, in cui dovremmo rivedere Daredevil.

Così come in Secret Wars, dove magari ci sarà uno scontro tra il Daredevil di Ben Affleck e quello di Charlie Cox.

Chiudiamo con una possibile seconda stagione di She-Hulk, in cui visto il rapporto tra i due è probabile rivedere Matt Murdock.

E voi siete d'accordo? Rivedremo Daredevil in tutti questi prodotti? Diteci la vostra nei commenti!