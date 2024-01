5 film in scadenza su Amazon Prime Video da vedere subito: i nostri consigli

Dato che spesso ci ritroviamo a vedere film in scadenza su Amazon Prime Video e poi finiamo per perderli, abbiamo scelto cinque lungometraggi che saranno sulla piattaforma ancora per un mesetto circa e che dovreste recuperare il prima possibile.

Cominciamo con Warrior, diretto da Gavin O'Connor con un fantastico duo di protagonisti, fratelli lottatori di MMA interpretati da Tom Hardy e Joel Edgerton.

Cambiando registro c'è Il lato positivo, film di David O. Russell con Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, commedia drammatica per la quale l'attrice ha vinto il Premio Oscar. E qua ecco tutte le nomination agli Oscar 2024.

Se invece amate i film liceali non potete perdervi Noi siamo infinito di Stephen Chbosky, regista e scrittore del romanzo da cui il film è tratto. Con Emma Watson, Logan Lerman ed Ezra Miller.

Passiamo ora a un war movie anch'esso candidato a parecchi Oscar: 1917 di Sam Mendes. Un lunghissimo piano-sequenza (anche se spezzato in più parti in maniera "nascosta") che racconta l'orrore della Prima guerra mondiale. E qui trovate la nostra recensione di 1917.

Chiudiamo con Humandroid di Neill Blomkamp, con protagonista un androide cresciuto come un bambino che dovrà trovare il suo posto nel mondo.

Ma la domanda è: voi li avete visti tutti questi film su Prime Video oppure no? Diteci la vostra nei commenti!