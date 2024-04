5 film rinviati che non vedrete al cinema nella data che speravate

Se gli scioperi ad Hollywood del 2023 hanno condotto a numerosi stravolgimenti nei calendari dei film in uscita, quest’anno non si sta verificando niente di paragonabile. Tuttavia, per vedere in sala alcuni titoli previsti per il 2024 dovremo pazientare più del previsto.

Nelle ultime settimane, Warner Bros ha annunciato il rinvio di ben due film con protagonista Robert Pattinson: The Batman 2 e Mickey17. Il nuovo film di Matt Reeves paga lo scotto degli scioperi del 2023, causa principale dei ritardi nella stesura della sceneggiatura. The Batman – Part II uscirà il 2 ottobre 2026, a circa un anno di distanza dalla data precedentemente annunciata da James Gunn e Peter Safran. Sorte analoga tocca alla nuova opera di Bong Joon-ho, il cui esordio in sala era previsto inizialmente per il 2024. L’adattamento del romanzo di fantascienza di Edward Ashton uscirà il 31 gennaio 2025.

La notizia è di diversi mesi fa, ma ricordiamo che anche Mission: Impossible 8 uscirà con quasi un anno di ritardo rispetto a quanto preventivato all’inizio. Ancora una volta, c’è stato lo zampino degli scioperi, che hanno costretto la produzione del nuovo film con Tom Cruise ad interrompersi nel corso della scorsa estate. Mission: Impossible 8 sarà distribuito il 23 maggio 2025. Anche gli amanti della saga di Saw dovranno attendere circa un anno in più per vedere Saw XI, che uscirà soltanto il 26 settembre 2025. Non si tratta dell’unico titolo targato Lionsgate ad aver subìto un repentino ritardo, visto che anche il controverso reboot de Il Corvo è stato rinviato di qualche mese. Chi pensava di togliersi la curiosità a giugno 2024, dovrà infatti aspettare la (quasi) fine dell’estate: solo allora avremo modo di giudicare nella sua interezza la nuova versione cinematografica del fumetto di James O’Barr.

