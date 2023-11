5 film per il Giorno del Ringraziamento, incluso Spider-Man con Tobey Maguire

Il giorno del ringraziamento è un evento speciale negli Stati Uniti. Ogni quarto giovedì di novembre le famiglie americane si riuniscono per festeggiare, e quale sarebbe il miglior modo per farlo se non guardando un bel film tutti assieme? Ecco quindi 5 film imprescindibili per il giorno del ringraziamento secondo gli americani.

Due irresistibili brontoloni

Una commedia del 1993 con Jack Lemmon e Walter Matthau, un film perfetto per portare allegria e divertimento in famiglia, celebrando il ringraziamento con tante risate. Ottimo anche come classico di Natale.

Fantastic Mr.Fox

Il capolavoro del 2009 realizzato in stop motion e targato Wes Anderson è considerato uno dei film migliori da guardare durante il Thanksgiving americano, proprio grazie alla trama del film basata sulle dinamiche familiari di Mr.Fox.

La famiglia Addams 2

Dal titolo originale “Addams family values”, il cult gira attorno alle stravaganti giornate della famiglia Addams, unita dall’amore per il macabro e l’inquietante. La black comedy per eccellenza.

Knives Out

Il misterioso thriller di Rian Johnson ha l’atmosfera perfetta per il giorno del ringraziamento. Composto da un cast stellare, Knives Out farà rimanere incollate al divano un cospicuo numero di famiglie americane.

Spiderman (Sam Raimi)

Non poteva ovviamente mancare il nostro amichevole uomo ragno di quartiere. La trilogia di Sam Raimi (qui trovate la nostra recensione di Spiderman 3) è un cult immancabile per ogni festa in cui si può trascorrere del tempo assieme ai vostri cari.

Se desiderate fare un tuffo nel passato, qui potete ricordare assieme a noi le 5 scene più horror della trilogia di Spiderman di Sam Raimi.