5 film da recuperare se avete amato Reacher su Amazon Prime Video

Come tanti sapranno prima della serie tv Reacher il personaggio creato da Lee Child era già stato trasposto al cinema con il volto di Tom Cruise, ben lontano da quello di Alan Ritchson. Perciò abbiamo scelto altri cinque film che ricordano quelle atmosfere da recuperare.

Partiamo con The Bourne Identity, primo capitolo di una fortunatissima saga cinematografica con protagonista Matt Damon. Intrighi, spionaggio, un ex agente operativo senza memoria e tanti nemici da sconfiggere, più di così.

Poi abbiamo The Equalizer con Denzel Washington: anche in questo caso film che ha poi generato diversi sequel, un uomo solo contro tutti anche se in questo caso c'è più vendetta che indagine.

Se invece volete qualcosa di più sopra le righe che ricordi un pochino il tono anche leggero di Reacher c'è Red (e anche il suo sequel): ex agenti della CIA ancora pericolosi e di nuovi intrighi spionistici ovunque, ma con un twist comico davvero delizioso.

C'è poi The Transporter con Jason Statham: serie di film generata dal primo, che però mantiene il suo fascino e un protagonista davvero magnetico.

Chiudiamo con un film veramente sopra le righe tutto fatto di sparatorie: Shoot 'em up, con un Clive Owen divertissimo tra sfide a colpi di pallottole e bambini da difendere.

E voi li avete visti tutti questi film? Intanto vi lasciamo la nostra recensione di Reacher 2 e pure l'articolo sul perché stiamo amando così tanto Reacher.