5 film post-apocalittici che dovete guardare se vi piace Fallout

È finalmente arrivata su Prime Video e ve l'abbiamo già raccontata nella nostra recensione di Fallout, perciò vogliamo consigliarvi 5 film post-apocalittici da vedere se vi piace Fallout.

Cerchiamo di scegliere cinque titoli che siano simili per ambientazione e tematiche a Fallout, tra mondi davvero post-apocalittici e nuove società nate dopo la catastrofe.

Partiamo con The Road di John Hillcoat, basato sull'omonimo romanzo di Cormac McCarthy. La Terra è ormai un grigio e freddo deserto, dove padre e figlio cercando di spostarsi al sud degli Stati Uniti per trovare un clima migliore.

Comicità, mondo post-apocalittico e un mood simile a Fallout su Prime Video lo trovate in Zombieland (e nel suo sequel), in cui la Terra è ormai diventata una landa desolata con pochi superstiti dopo un'epidemia di non-morti.

Se invece volete qualcosa di molto più glaciale rispetto a Fallout ecco Snowpiercer di Bong Joon-ho: l'umanità vive su un treno in continuo movimento dopo una nuova era glaciale.

I Mad Max andrebbero consigliati tutti, sia la prima trilogia di Millar sia Fury Road, perciò li inseriamo tutti assieme perché rappresentano alla perfezione cosa significa mondo post-apocalittico al cinema.

Chiudiamo con I figli degli uomini di Alfonso Cuaron: il mondo non è propriamente post-apocalittico ma in un prossimo futuro non nascono più bambini sulla Terra, portando la civiltà quasi al collasso.

E voi li avete già visti tutti questi film? Diteci la vostra nei commenti, intanto ecco la soundtrack completa di Fallout.

DUNE: PARTE DUE 1 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su