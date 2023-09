5 Film Pixar che meritano assolutamente un sequel

La Pixar ci ha regalato delle gemme non indifferenti nel corso degli anni. Alcune di queste hanno avuto la fortuna di articolarsi in più e più film, mentre altre sono rimaste un unicum. Recentemente, su Reddit, si è discusso del passato presente e futuro della Pixar e molti hanno espresso il desiderio di vedere il sequel di alcuni progetti.

Vi citiamo solo alcuni dei numerosissimi film che secondo il social si meriterebbero un sequel:

Ratatouille (2007) Up (2009) Brave (2012) Coco (2017) Luca (2021)

Partiamo da Ratatouille: chi non vorrebbe vedere come se la cavano Remy (il topino-cuoco geniale e adorabile) e Linguini? Quali altre sfide culinarie coinvolgeranno i protagonisti? Reddit sembra essere convinto che un sequel sia dovuto per il film.

Up: non servono parole. Dopo averci strappato tutte le lacrime possibili e averci riempito poi il cuore di gioia, non ci sorprende che il social abbia mostrato la volontà di vedere un altro film sul vecchietto arrabbiato.

Brave: le qualità e l'incredibile forza di Merida possono arrivare davvero lontano. E perché non vederlo al cinema, questo 'lontano'?

Coco: qui non menzioneremo nemmeno lontanamente le cascate di piagnistei che Coco ci ha dato. Il legame del protagonista con la famiglia è toccante, e i fan vogliono saperne ancora di più.

Infine Luca: il mondo marino ha conquistato il pubblico, e poi diciamocelo: chi non vorrebbe rivedere gli scenari italiani sul grande schermo?

Siete d'accordo con questa lista proposta? Avete altri film Pixar preferiti dei quali vorreste vedere il sequel? Se sì, lasciateci un commento per farcelo sapere!