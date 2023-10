I 5 film Pixar più belli degli ultimi 10 anni, siete d'accordo?

Sono ormai trascorsi quasi 30 anni da quando Pixar cambiò per sempre il mondo dell'animazione sganciando quella bomba chiamata Toy Story: da allora di film in sala ne sono arrivati un bel po', e anche nel corso degli ultimi 10 anni i nostri amici hanno saputo mettere in fila, oltre a qualche passo falso, dei veri e propri capolavori.

Nello stilare una nostra top 5 dei film Pixar usciti nell'ultimo decennio, dunque, ci sembra giusto partire da uno dei più recenti, vale a dire Red: film tutt'altro che perfetto, l'obiettivo che si pone con alcuni guizzi davvero interessanti è quello di raccontare il passaggio di una ragazza dall'infanzia all'adolescenza, regalandoci una metafora davvero efficace dell'arrivo del primo ciclo mestruale. Capolavoro? No, ma forse avrebbe meritato maggior fortuna.

Spesso ingiustamente dimenticato è anche Gli Incredibili 2, al quarto posto nella nostra top 5 e sequel assolutamente degno del primo, inarrivabile capitolo datato 2004: incontrare nuovamente Mr. Fantastic e famiglia dopo tutto questo tempo è stato decisamente piacevole, così come non abbiamo potuto non apprezzare la maggior attenzione dedicata al personaggio di Elastigirl e a tutte le tematiche a lei connesse, vero fulcro del film.

Apre il podio uno dei film più discussi della casa di produzione californiana: Soul non centra sempre il suo obbiettivo e forse non riesce a trovare con continuità l'equilibrio giusto tra film più adulto e voglia di intercettare anche gli spettatori più piccini, ma il suo coraggio e la sua voglia di sperimentare, parlando apertamente di temi come la morte, l'aldilà e il rimpianto, merita assolutamente una menzione.

Se finora ci siamo andati cauti con i complimenti, vi anticipiamo già che troviamo davvero poco da criticare nei film che occupano le due posizioni più alte della classifica: Coco, che vogliamo piazzare al secondo posto, è una lectio magistralis di animazione e character design, con una storia che rapisce e commuove dal primo all'ultimo secondo, canzoni che entrano in testa, una morale che colpisce grandi e piccoli e, non ultimo, un omaggio consapevole e rispettoso alla cultura messicana.

Stesso dicasi per Inside Out, che in extremis è riuscito a vincere con Coco il ballottaggio per il primo posto: film coraggioso quasi quanto Soul ma forse più efficace nell'arrivare dritto al punto, soffre probabilmente di un piccolo calo di ritmo nella sua fase centrale ma ci racconta in maniera magistrale la crescita della sua piccola protagonista, spiegandoci l'importanza di dar voce a tutte le nostre emozioni e regalandoci una delle sequenze più strappalacrime della storia dell'animazione (sì Bing Bong, stiamo parlando di te). E voi, vi trovate d'accordo con la nostra classifica? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di top 5, intanto, qui trovate quella dei film Pixar che meriterebbero assolutamente un sequel.