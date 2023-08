5 film sui pirati per accompagnare la visione di ONE PIECE su Netflix

Da oggi arriva in streaming su Netflix One Piece, remake live-action del manga e della serie animata di Eiichiro Oda: per accompagnare la visione, vi proponiamo 5 film di pirati da scoprire o riscoprire.

Pirati dei Caraibi : per il grande pubblico storie di pirati + fantasy vuol dire, dal 2001 in poi, solo Pirati dei Caraibi, la mitica saga cinematografica con protagonista Johnny Depp basata sull'omonima attrazione di Disneyland. Ad oggi sono stati realizzati 5 film, tutti con protagonista l'iconico capitan Jack Sparrow, e li trovate in streaming su Disney+.

: per il grande pubblico storie di pirati + fantasy vuol dire, dal 2001 in poi, solo Pirati dei Caraibi, la mitica saga cinematografica con protagonista Johnny Depp basata sull'omonima attrazione di Disneyland. Ad oggi sono stati realizzati 5 film, tutti con protagonista l'iconico capitan Jack Sparrow, e li trovate in streaming su Disney+. Il pianeta del tesoro : sempre sulla piattaforma della Disney potete trovare Il pianeta del tesoro, 43esimo Classico Disney prodotto da Walt Disney Feature Animation e distribuito da Buena Vista International, liberamente tratto dal romanzo 'L'isola del tesoro' di Robert Louis Stevenson e riproposto in chiave fantascientifica e steampunk.

: sempre sulla piattaforma della Disney potete trovare Il pianeta del tesoro, 43esimo Classico Disney prodotto da Walt Disney Feature Animation e distribuito da Buena Vista International, liberamente tratto dal romanzo 'L'isola del tesoro' di Robert Louis Stevenson e riproposto in chiave fantascientifica e steampunk. Il Bounty : cambiamo totalmente genere con Il bounty, storia di lupi di mare con un cast da urlo (Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Edward Fox e Neil Morrissey) basata sul vero ammutinamento del Bounty in precedenza già adattata per lo schermo in The mutiny of the Bounty (film muto del 1916), In the wake of the Bounty (del 1933 con Errol Flynn), La tragedia del Bounty (del 1935 con Clark Gable e Charles Laughton) e Gli ammutinati del Bounty (del 1962 con Marlon Brando e Trevor Howard).

: cambiamo totalmente genere con Il bounty, storia di lupi di mare con un cast da urlo (Mel Gibson, Anthony Hopkins, Laurence Olivier, Daniel Day-Lewis, Liam Neeson, Edward Fox e Neil Morrissey) basata sul vero ammutinamento del Bounty in precedenza già adattata per lo schermo in The mutiny of the Bounty (film muto del 1916), In the wake of the Bounty (del 1933 con Errol Flynn), La tragedia del Bounty (del 1935 con Clark Gable e Charles Laughton) e Gli ammutinati del Bounty (del 1962 con Marlon Brando e Trevor Howard). La storia fantastica : noto anche come The Princess Bride, il film è un fantasy del 1987 diretto da Rob Reiner e tratto dal romanzo 'La principessa sposa' di William Goldman, la cui sceneggiatura cinematografica è stata adattata dall'autore stesso.

: noto anche come The Princess Bride, il film è un fantasy del 1987 diretto da Rob Reiner e tratto dal romanzo 'La principessa sposa' di William Goldman, la cui sceneggiatura cinematografica è stata adattata dall'autore stesso. Pirati: diretto da Roman Polanski, il film racconta la storia del famigerato pirata Capitan Red, che col suo mozzo Ranocchio è alla deriva in mezzo al mare su una zattera, senza cibo e sull'orlo della disperazione. Si imbattono in un galeone spagnolo, il "Nettuno", sul quale riescono a salire...per poi di scoprire che sulla nave c'è un meraviglioso trono azteco tutto d'oro.

One Piece è disponibile in esclusiva su Netflix.