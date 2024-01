5 film che sarebbero perfetti per rivedere Spider-Garfield

Ancora tutti abbiamo in mente l'arrivo di Andrew Garfield in No Way Home, e tantissimi di noi lo vorrebbero rivedere con il costume da Spider-Man in un film della Marvel. Ne abbiamo scelti cinque in cui sarebbe perfetto se apparisse di nuovo.

Cominciamo con quello più ovvio di tutti, cioè Avengers: Secret Wars. In questo caso non solo ce lo aspettiamo, ma ci sembra quasi ovvio che Andrew Garfield tornerà come Spider-Man.

Bisogna poi capire se The Kang Dynasty resterà così o se diventerà una sorta di Secret Wars Parte 1, perché in quel caso Spider-Garfield potrebbe già apparire nel primo dei due film sugli Avengers.

Se invece ci spostiamo nell'universo Sony c'è Madame Web che potrebbe essere importantissimo per lo Spider-Verse... forse, nel caso in cui volessero fare il grande salto e introdurre qua Andrew Garfield come Spider-Man.

Abbiamo poi Venom 3 ancora in lavorazione di cui si sa poco e nulla: Andrew Garfield potrebbe arrivare qua nell'universo Sony.

Chiudiamo con il sogno The Amazing Spider-Man 3 cioè il film che Andrew Garfield meritava: chissà se Sony e Marvel lo annunceranno mai davvero, ma nel caso saremmo pronti con il biglietto in mano.

E secondo voi potremmo rivedere Andrew Garfield come Spider-Man in uno di questi film? Diteci la vostra nei commenti!