5 film poco noti con Robert Downey Jr. che dovreste assolutamente guardare

Fresco fresco vincitore di uno strameritato Oscar come Miglior attore non protagonista, Robert Downey Jr. è ormai una star assoluta: vogliamo allora consigliarvi cinque film che lo vedono nel cast che magari non sono così conosciuti, in modo da poterli recuperare.

Andiamo in ordine cronologico e partiamo con Charlot, film del 1992 di Richard Attenborough per cui Robert Downey Jr. ha ottenuto la sua prima candidatura al Premio Oscar. Il film racconta la vita del celebre Charlie Chaplin, interpretato appunto da Robert Downey Jr. che si è detto contento di non aver vinto l'Oscar per Charlot.

Spostiamoci poi sul Riccardo III di Richard Loncraine del 1995, una rilettura del dramma shakespeariano ambientata negli anni '30 del '900, con Robert Downey Jr. nel ruolo di Lord Rivers.

Non è fra i protagonisti ma Robert Downey Jr. era anche in Wonder Boys di Curtis Hanson del 2000, che racconta la vicenda di un romanziere che insegna scrittura creativa ma che non riesce a finire il suo libro, interpretato da Michael Douglas.

Andiamo invece sulla black comedy perché nel 2005 esce Kiss Kiss Bang Bang di Shane Black, con un improbabile coppia di protagonisti interpretati da Robert Downey Jr. e Val Kilmer, tra omicidi, intrighi e risate.

Chiudiamo infine con A Scanner Darkly di Richard Linklater del 2006, basato sul romanzo fantascientifico di Philip K. Dick e girato prima il live action per poi essere animato digitalmente con il rotoscopio.

E voi li conoscevate tutti questi film con Robert Downey Jr.? Diteci la vostra nei commenti! Noi vi lasciamo al discorso di Robert Downey Jr. per l'Oscar doppiato da Angelo Maggi.

Su The Marvels - Bd è uno dei più venduti di oggi.