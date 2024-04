5 film da non perdere al cinema questa settimana: i nostri consigli

Se siete fra quelli che fanno fatica a scegliere cosa andare a vedere al cinema non vi preoccupate: ecco 5 film che trovate in sala questa settimana che vi consigliamo, tra prodotti in uscita proprio in questi giorni e altri che potete ancora recuperare.

Partiamo con le nuove uscite e iniziamo subito con Monkey Man, esordio alla regia di Dev Patel prodotto fra gli altri anche da Jordan Peele. Lo trovate al cinema dal 4 aprile, per una storia di vendetta, sangue e intrighi aziendale nella società indiana contemporanea.

Altro film in uscita il 4 aprile è Il mio amico robot, che era nella cinquina dei candidati all'Oscar 2024 per il Miglior film d'animazione. Una storia dolce e toccante, un'amicizia tra un cane antropomorfo e un robot che lui ha costruito, in un racconto delle piccole cose.

Passiamo poi ai film usciti da poco ma che trovate ancora in sala e non dovreste perdervi. Intanto Priscilla di Sofia Coppola, il racconto del rapporto tra Elvis e Priscilla visto dagli occhi della moglie, ingabbiata dentro Graceland all'ombra del cantante. Ecco la nostra recensione di Priscilla.

Ancora in sala trovate lo splendido May December di Todd Haynes, candidato all'Oscar per la Miglior sceneggiatura originale, con due mostri sacri come Natalie Portman e Julianne Moore. Qua la nostra recensione di May December.

Chiudiamo con un documentario italiano che va ad affrontare il delicato problema degli allevamenti intensivi nel nostro Paese: Food for Profit di Giulia Innocenzi e Pablo D'Ambrosi.

