5 film che non dovreste perdervi su Prime Video questa settimana

Dato che perdersi nel marasma di film su Amazon Prime Video è facile ne abbiamo scelti per voi cinque in scadenza sulla piattaforma, che vi consigliamo di recuperare davvero il prima possibile: eccoli tutti quanti.

Partiamo con The Nice Guys, commedia nera diretta da Shane Black con Russell Crowe e Ryan Gosling, un noir dalle tinte comedy che siamo sicuri vi conquisterà.

Se invece volete una commedia romantica spruzzata di fantascienza non lasciatevi scappare Questione di tempo, con Rachel McAdams e Domnhall Gleeson.

In scadenza su Prime Video c'è anche uno dei capolavori di Martin Scorsese, cioè The Departed, con un cast stellare e una storia di intrighi e agenti sotto copertura davvero al cardiopalma. E sapevate che Martin Scorsese non si aspettava l'Oscar per The Departed?

Passiamo invece all'horror con Midsommar di Ari Aster, con protagonista Florence Pugh che finisce in un villaggio sperduto in Svezia che nasconde davvero dei terribili segreti.

Chiudiamo con Casino Royale, primo film dello 007 di Daniel Craig che ha ridato vita al filone ed è uno dei migliori film della saga, diretto da Martin Campbell.

Insomma cinque scelte un po' per tutti i gusti che se non avete ancora visto vi consigliamo davvero di recuperare prima che scadano.

E voi li avete già visti tutti oppure no? Diteci la vostra nei commenti!