I 5 film migliori delle Fasi 4 e 5 del Marvel Cinematic Universe finora

Che ci sia stata una flessione nella qualità generale del Marvel Cinematic Universe finora è sotto gli occhi di tutti, però vogliamo comunque scegliere i 5 migliori film delle Fasi 4 e 5, in attesa che arrivino i prossimi cinecomic.

Partiamo con Shang-Chi, personaggio che è un po' sparito dai radar ma che aveva nel suo film degli ottimi combattimenti e una grande regia nelle scene action, sfociando addirittura nel fantasy sul finale.

Possiamo stare a discutere quanto vogliamo sui buchi di trama, però Spider-Man: No Way Home va in questa classifica per forza, anche solo per il caso cinematografico che ha rappresentato, praticamente ai livelli dei film sugli Avengers.

Il ritorno di Sam Raimi al cinecomic è uno dei migliori film delle Fasi 4 e 5 del Marvel Cinematic Universe: Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci ha portato venature di horror nell'MCU, ricordandoci sempre la genialità di Raimi.

Lo mettiamo anche come provocazione ma Thor: Love and Thunder è talmente fuori dagli schemi che o lo si ama o lo si odia, ma se rientrate nella prima categoria allora eccoci qua. Vi rimandiamo anche alla nostra recensione di Thor Love and Thunder.

Il miglior film per adesso di queste Fasi 4 e 5 non può che essere Guardiani della Galassia Vol. 3, l'addio di James Gunn al Marvel Cinematic Universe e un prodotto che chiude alla perfezione la sua avventura e i suoi Guardiani. Qua la nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol 3.

