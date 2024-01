5 film del MCU che sono totalmente da dimenticare

Dopo anni e anni di grandi successi è normale toppare qua e là: il Marvel Cinematic Universe non è esente da difetti, perciò vediamo assieme cinque film che forse con il senno di poi sono davvero da dimenticare.

Cominciamo con Iron Man 2, non perché sia un film pessimo ma perché spreca davvero tantissimo potenziale, come per esempio il villain di Sam Rockwell, talmente tanto che l'hanno riportato "in vita" nella seconda stagione di What If. E qui già che ci siete ecco la nostra recensione di What If 2.

Poi Thor: The Dark World, secondo capitolo della saga sul Dio del Tuono che rimane davvero dimenticabile perché non riesce ad avere un'identità precisa, sia nel bene che nel male.

Anche Ant-Man and the Wasp non ha davvero nulla di memorabile se non per la scena post-credit, il resto difficilmente si ha voglia di rivederlo.

Nell'elenco mettiamo anche Captain Marvel perché era stato annunciato in pompa magna e poi il film si è rivelato poca roba, soprattutto per le scene d'azione girate veramente male.

Chiudiamo con The Marvels non tanto per la qualità del film (anzi nella nostra recensione di The Marvels vi dicevamo perché il prodotto ce la fa) ma perché è stato il più grande flop al botteghino del Marvel Cinematic Universe, e sicuramente lo vogliono dimenticare tutti.

E voi siete d'accordo con queste scelte? Quali altri film MCU inserireste? Ditecelo nei commenti!