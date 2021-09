5 film MCU da rivedere per capire meglio Shang-Chi

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è approdato al cinema il 2 Settembre, ed è già andato oltre ogni aspettativa al box office. Tuttavia, per chi non lo avesse ancora visto, o per chi volesse conoscere meglio i collegamenti con altri prodotti Marvel, ecco 5 film da vedere prima di guardare Shang-Chi.

Infinity War / Endgame

Ovviamente i primi della lista sono gli ultimi due capitoli della saga sugli Avengers, diretti dai fratelli Russo. Queste due pellicole sono importanti perché concludono la terza fase del MCU, e sappiamo tutti che la quarta si apre proprio con Shang-Chi, perché Vedova Nera è un prequel. Shang-Chi è effettivamente il primo film della Fase 4 che si ritrova davanti agli eventi del post-Infinity War/Endgame, e dunque per capire bene la realtà della nuova pellicola attualmente al cinema, bisogna sapere cosa è successo prima. Niente di nuovo per gli appassionati della Marvel. Ovviamente un dovuto riferimento bisogna farlo anche a Spider-Man: Far From Home, che ci aiuta a capire gli eventi post-Blip.

Iron Man

Il film del 2008 introduceva già i Dieci Anelli, e ci faceva comprendere la grande potenza di questa organizzazione, che ritroveremo in Shang-Chi. In Iron Man, Tony Stark viene rapito dai Dieci Anelli e, mentre è in cattività, il milionario playboy costruisce la prima versione della sua armatura da combattimento. Per quanto riguarda Shang-Chi, l'eroe è il figlio del leader dei Dieci Anelli, Wenwu. È interessante notare come Shang-Chi introduca in grande stile un eroe dei fumetti sconosciuto al grande pubblico, proprio come fece Iron Man nel 2008.

Iron Man 3

Si parla ancora di un collegamento con il film dedicato a Tony Stark, in questo caso il terzo. Anche qui entrano in gioco i Dieci Anelli, e viene presentato un personaggio, il "Mandarino" interpretato da Ben Kingsley. In verità non si trattava del vero Mandarino, che conosceremo invece in Shang-Chi. Si tratta infatti proprio di Wenwu! Kingsley, in ogni caso, sarà anche nel film uscito il 2 Settembre, dunque questa pellicola è decisamente da recuperare!

Doctor Strange

Doctor Strange è il personaggio che ha portato la magia nel MCU, e sarà molto importante nella fase 4. Shang-Chi è un film che in un certo senso parla di magia, ma di una diversa da quella accademica raccontata nel film su Strange. Nella pellicola, tra l'altro, c'è anche il cameo di Wong, il braccio destro del mago interpretato da Benedict Cumberbatch.

L'Incredibile Hulk

Il film del 2008 presenta un altro personaggio che ritorna in Shang-Chi: l'Abominio, interpretato da Tim Roth. Si tratta dell'antagonista principale del film su Bruce Banner, che è un buon promemoria per i fan di quanto possa essere pericoloso questo personaggio che, appunto, rivedranno anche nel recente Shang-Chi.

Intanto, mentre pensate a quale di queste pellicole riguardare, vi lasciamo la nostra recensione di Shang-Chi!