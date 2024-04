I 5 film del Marvel Cinematic Universe più belli finora: quasi tutti dell'Infinity Saga

Ad eccezione di Deadpool & Wolverine, il Marvel Cinematic Universe si ferma per questo 2024. È quindi il momento giusto di fermarci a ragionare sui 5 cinecomic più belli dell'intero progetto targato Marvel Studios, ovviamente fino ad oggi. Spoiler: quasi tutti i titoli scelti appartengono alla Infinity Saga...

La prima scelta è di cuore: il primo Iron Man. Meritevole di aver dato il via all'intero Marvel Cinematic Universe, nonché al progetto Avengers, e per di più introduce colui che nel tempo è diventato il supereroe più amato dal pubblico: il Tony Stark di Robert Downey Jr. Lo amiamo ancora 3000.

Captain America The Winter Soldier merita di stare nella cinquina dei migliori film di tutto il MCU: uno spy thriller maturo e ricco di colpi di scena, con una regia ispiratissima da parte dei fratelli Russo. Non a caso, è il film che convincerà poi Kevin Feige ad affidare ai due director Avengers Infinity War e Endgame.

Il primo capitolo dei Guardiani della Galassia ha completamente rivoluzionato il mondo dei cinecomic: James Gunn ha dimostrato che è possibile realizzare un film commerciale con una certa impronta stilistica e autoriale, trasformando Star Lord e i suoi compagni da personaggi di nicchia semi-sconosciuti a vere e proprie icone pop.

James Gunn non poteva che ottenere una doppietta in questa classifica, ed ecco perché citiamo Guardiani della Galassia Vol. 3: una chiusura a dir poco perfetta per la sgangherata gag guidata da Chris Pratt, divertente, emozionante e spettacolare. Un film che ha ridato ossigeno al MCU nel corso di una Fase 5 costellata di grandi flop come The Marvels. Stiamo ancora ballando!

E infine impossibile non citare Avengers Infinity War, un Cinecomic con la C maiuscola, in cui la figura più affascinante e complessa è proprio quella dell'antagonista. Thanos ha lasciato il segno come pochi altri villain nella storia del cinema e il merito va tutto al modo in cui i fratelli Russo hanno gestito il suo arco narrativo nel primo capitolo dell'eclatante finale della Saga dell'Infinito. Vedere i Vendicatori incassare una sconfitta così tremenda, poi, è stato un vero e proprio trauma.

Da questa cinquina mancano altri film di valore come gli altri Avengers, Spider-Man Homecoming, il secondo capitolo dei Guardiani della Galassia, ma ritengo che quelli selezionati - chi per un motivo, chi per un altro - siano in assoluto i migliori. Augurandoci che i progetti futuri del MCU siano all'altezza di questi (a proposito, ecco il cast dei Fantastici 4), ditemi un po' la vostra: siete d'accordo?

