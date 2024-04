I 5 film del Marvel Cinematic Universe più attesi prima dei prossimi Avengers

Passati gli scioperi e i tantissimi rinvii, il Marvel Cinematic Universe del prossimo futuro si sta definendo, perciò vediamo assieme quali sono per adesso i cinque film più attesi che dovrebbero arrivare al cinema prima del prossimo Avengers.

Andiamo in ordine cronologico e mettiamo subito uno dei più attesi: Deadpool & Wolverine. L'hype per questo film è aumentato in continuazione e quest'anno esploderà, dato che il lungometraggio del Marvel Cinematic Universe arriverà nelle nostre sale il 26 luglio. Ecco 5 cose che Deadpool & Wolverine non potrà sbagliare.

C'è anche molta attesa per quanto riguarda Captain America: Brave New World. Anch'esso vittima di rinvii e cambiamenti, la possibilità concreta che Harrison Ford diventi l'Hulk Rosso è il fattore principale che ce lo fa mettere in questa lista. Lo scopriremo il 14 febbraio 2025.

Altro film che farà da antipasto (e che antipasto) agli Avengers sarà The Fantastic Four, con la superfamiglia che torna finalmente in casa Marvel: un lungometraggio che l'MCU semplicemente non potrà sbagliare, per ora fissato al 25 luglio 2025.

Spostiamoci invece su due film che ancora non hanno una data di uscita ma si portano dietro tantissima attesa. Il primo è Spider-Man 4, che dovremmo vedere prima di Avengers 5 ma di cui sappiamo ancora poco, con la disputa che pare ci sia tra multiverso e storia più terrena. Ecco tutti gli ultimi aggiornamenti su Spider-Man 4.

Chiudiamo con il tanto atteso film sugli X-Men: difficile ipotizzare anche solo una data, ma vedere in live-action i Mutanti nel MCU è una cosa che tutti i fan stanno aspettando da tantissimo tempo.

E voi siete d'accordo con le nostre scelte? Qual è il vostro film MCU che state aspettando di più prima degli Avengers? Ditecelo nei commenti!

