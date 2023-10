I 5 film Marvel più belli dell'era post-Avengers: Endgame

Sappiamo tutti che dopo Avengers: Endgame la Marvel sta facendo fatica a ritrovare gli stessi successi visti prima della chiusura della Infinity Saga. Vogliamo però provare a fare una Top 5 dei film MCU più belli post-Endgame.

Il primo è una piccola forzatura visto che apparterrebbe idealmente ancora a quella parte di MCU ma Spider-Man: Far From Home è uscito dopo Endgame, quindi lo mettiamo in questa classifica (che a scanso di equivoci va in ordine cronologico). È il film che più di tutti viene a patti con la scomparsa di Tony Stark e l'ennesimo passo avanti nella storia di Peter Parker.

Poi mettiamo Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Scene d'azione e combattimenti coreografati alla perfezione, un villain davvero bellissimo interpretato alla perfezione da Tony Leung e una connessione decisamente forte nonostante tutto con il resto del Marvel Cinematic Universe.

Amato, odiato, impossibile non inserirlo: Spider-Man: No Way Home. A conti fatti l'unico evento globale post-Endgame che ha ridato ai fan della Marvel quel sapore di momenti importanti all'interno di questa grande saga che va avanti ormai dal 2008. Però divertiamoci ed eccovi i buchi di trama di Spider-Man: No Way Home.

Mettiamo poi Doctor Strange nel Multiverso della Follia per gli sprazzi in cui Sam Raimi si prende i riflettori e decide di virare su tinte horror che il Marvel Cinematic Universe non aveva ancora visto in questa maniera.

Chiudiamo con quello che al momento in cui scriviamo possiamo tranquillamente definire il miglior film MCU dopo Endgame: Guardiani della Galassia Vol. 3. Ve lo raccontavamo nella nostra recensione di Guardiani della Galassia Vol. 3 quanto James Gunn abbia fatto centro ancora una volta.

E voi siete d'accordo o no con questa Top 5? Quali sono i vostri cinque film MCU preferiti dopo Endgame? Ditecelo nei commenti!