5 film con Jason Momoa che forse non ricordavate

Ormai associamo Jason Momoa ad alcuni famosi franchise e supereroi acquatici, ma ci sono tanti film un po' più sconosciuti che magari non vi ricordavate: ecco allora che ne abbiamo scelti cinque per voi da recuperare.

Cominciamo con Jimmy Bobo - Bullet to the Head, film del 2012 diretto dal grandissimo Walter Hill con protagonista Sylvester Stallone. Un thriller action pieno di proiettili e sparatorie, dove Jason Momoa fa un sicario che tenta pure di uccidere il personaggio di Stallone, ma non vi sveliamo troppo. Però se volete qua trovate i 5 migliori film con Sylvester Stallone.

Mettiamo poi nell'elenco Road to Paloma del 2014 diretto e interpretato... proprio da Jason Momoa. Racconta di un nativo americano in fuga dall'FBI dopo aver ucciso lo stupratore di sua madre che intraprende un viaggio negli Stati Uniti in compagnia di un musicista squattrinato.

Ci spostiamo nel mondo post-apocalittico di The Bad Batch di Ana Lily Amirpour del 2016. Un mondo distopico dove una donna viene catturata e mutilata da alcuni cannibali di cui vorrà vendicarsi. Nel cast appunto anche Jason Momoa, in un ruolo che non vi sveliamo ma che vi consigliamo di recuperare. Qui la nostra recensione di The Bad Batch.

C'è poi Braven - Il coraggioso, action thriller del 2018 diretto da Lin Oeding. Jason Momoa interpreta un taglialegna che vive al confine tra Stati Uniti e Canada che si troverà ad affrontare dei trafficanti di droga nel suo territorio.

Chiudiamo con un altro film passato abbastanza in sordina: Slumberland - Nel mondo dei sogni di Francis Lawrence del 2022. Consigliato se volete vedere un Jason Momoa sopra le righe in un mondo fantasy.

E voi li conoscevate tutti questi film con Jason Momoa? Li avete visti? Ditecelo nei commenti!