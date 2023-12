5 film con Jason Momoa che dovreste proprio guardare

Con l'uscita in sala di Aquaman e il regno perduto, film che sancisce la fine del DC Extended Universe, vogliamo scegliere cinque film con Jason Momoa da recuperare per vederlo nei panni di altri personaggi oltre al supereroe DC.

Prima di cominciare vi lasciamo la nostra recensione di Aquaman e il regno perduto, nel caso in cui non l'aveste ancora letta.

Andando in ordine di uscita iniziamo con il thriller action Jimmy Bobo - Bullet to the Head del 2012, per la regia di Walter Hill con protagonista Sylvester Stallone. Sparatorie ovunque e un Jason Momoa sicario che si scontra proprio con Stallone.

Passiamo a Road to Paloma del 2014 che pensate un po' è diretto e interpretato proprio da Jason Momoa. La storia è quella di un nativo americano che fugge dall'FBI dopo aver ucciso lo stupratore di sua madre. A quel punto parte un viaggioon the road negli Stati Uniti.

Nella lista mettiamo anche The Bad Batch di Ana Lily Amirpour del 2016. Siamo in un mondo distopico post-apocalittico, con la vendetta di una donna contro alcuni cannibali che l'hanno mutilata. E nel cast appunto c'è anche Jason Momoa.

Passiamo poi a Dune di Denis Villeneuve del 2021, grande kolossal fantascientifico che nel mega cast ha pure il nostro Momoa.

Chiudiamo con una provocazione: Fast X di Louis Leterrier del 2023. Perché ve lo dicevamo nella nostra recensione di Fast X: Jason Momoa è la cosa migliore del film.

