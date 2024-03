5 film italiani diversi dal solito degli ultimi anni da guardare subito

Nell'immaginario collettivo popolare contemporaneo il cinema italiano è sempre un po' fermo nello stesso binomio: film comici e prodotti che vanno a toccare la criminalità organizzata. Vogliamo allora consigliarvi cinque lungometraggi italiani diversi dal solito usciti negli ultimi anni.

Partiamo con Veloce come il vento di Matteo Rovere, uscito nel 2016. Un grande film sportivo sulle corse automobilistiche con protagonisti Stefano Accorsi e una giovanissima Matilda De Angelis, tra famiglia e dipendenza.

Nel 2017 esce invece Gatta Cenerentola, film d'animazione diretto da Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone. Un film ispirato all'omonima fiaba di Giambattista Basile che racconta di uno scienziato visionario nel porto di Napoli.

Se invece volete tornare molto indietro nel tempo c'è Il Primo Re di Matteo Rovere, uscito nel 2019. La storia di Romolo e Remo e di tutto ciò che ha preceduto la fondazione di Roma, parlato in proto-latino e con un grandissimo Alessandro Borghi.

Avremmo anche messo Lo chiamavano Jeeg Robot (consigliatissimo ovviamente), ma per cambiare un po' inseriamo Freaks Out di Gabriele Mainetti del 2021. Nella Roma del 1943 c'è un circo itinerante in cui si esibiscono persone che hanno davvero dei poteri sovrumani. Qua la nostra recensione di Freaks Out.

Chiudiamo con un horror, Piove di Paolo Strippoli del 2022. Tra orrore e introspezione psicologica, il film racconta di una melma grigia che esce dai tombini di Roma solo quando inizia a piovere. E se volete ecco la nostra recensione di Piove.

E voi li conoscevate già tutti? Diteci i vostri nei commenti!