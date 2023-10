5 film ispirati a Edgar Allan Poe se avete amato La caduta della Casa degli Usher

Spostiamoci in Italia perché un maestro del terrore come Luci Fulci nel 1981 aveva realizzato Black Cat (Gatto nero) , ispirato all'omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Una pellicola tra atmosfere orrorifiche tipiche di Fulci e tocchi di sovrannaturale.

Cominciamo con un classico del cinema diretto da Jean Epstein nel 1928, uno dei suoi registi e teorici più importanti: La caduta della casa Usher . Film muto citato spesso come fonte di ispirazione continua per diversi registi (Akira Kurosawa l'aveva inserito fra i suoi 100 film preferiti di sempre). Alla pellicola ha collaborato anche Luis Bunuel, creando davvero un capolavoro senza tempo.

Pochi scrittori come Edgar Allan Poe hanno plasmato il genere horror non solo in letteratura, ma anche al cinema, dando vita a una serie di prodotti che ne riprendono stilemi e narrativa: ecco allora 5 film ispirati ai suoi scritti dopo aver visto La caduta della Casa degli Usher .

Altri contenuti per The Fall of the House of Usher