5 film indimenticabili con Bruce Willis da vedere e rivedere

Le condizioni fisiche di Bruce Willis sono purtroppo molto negative, con la certezza che non rivedremo più l'attore al cinema in un nuovo prodotto. Vogliamo perciò scegliere cinque lungometraggi davvero indimenticabili che l'hanno reso grandissimo.

Partiamo ovviamente con Trappola di cristallo, il Die Hard di John McTiernan che ha lanciato Bruce Willis nell'Olimpo di Hollywood. Un prodotto che è diventato cult per più generi, dall'action al film di Natale, capace ancora oggi di conquistarci anche grazie alla bravura del suo protagonista. Sapevate che il reparto costumi di Die Hard preparò 17 canottiere per Bruce Willis?

Poi c'è Pulp Fiction di Quentin Tarantino, altro film che ha reso Bruce Willis un volto iconico del cinema mondiale e ne ha consacrato ancora di più la bravura come interprete sia action che drammatico. E Pulp Fiction aveva anche salvato la carriera di Bruce Willis.

Mettiamo anche L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam, per vedere Bruce Willis in un film fantascientifico diventato anch'esso un piccolo cult fra gli appassionati.

Difficile poi non inserire anche Il sesto senso, sia per la bellezza del film sia per la lungimiranza di Bruce Willis, che aveva creduto molto nel progetto anche dal punto di vista economico.

Chiudiamo poi con un film magari meno conosciuto di altri ma per evidenziare anche la bravura di Bruce Willis in parti più leggere che non si prendono sul serio: Red, lo spy-movie sopra le righe del 2010.

E voi quali cinque film con Bruce Willis scegliereste? Diteceli nei commenti!