5 film incredibilmente trash che potete trovare solo su Netflix

A volte non è che tutto viene bene come ci si era immaginati, mentre altre volte il disastro è annunciato: Netflix ne ha fatti di film trash, perciò se siete in vena di recuperarne qualcuno ve ne consigliamo cinque che trovate sulla piattaforma. Già che ci siamo però vi consigliamo 3 film da recuperare su Netflix.

Partiamo con The Do-Over, film con Adam Sandler e David Spade. Una action comedy decisamente sgangherata e volgare, piena zeppa di gag a doppio senso e risvolti di trama davvero assurdi. Ma quanto trash.

Se invece volete il trash in salsa supereroistica c'è Thunder Force con Melissa McCarthy e Octavia Spencer, fra comicità demenziale e una cornice da cinecomic che lascia davvero poco spazio a quello che ci immaginiamo quando si parla di supereroi.

Passiamo ora a Marlon Wayans perché su Netflix c'è anche Ricomincio da nudo, se volete mescolare trash e una sorta di film alla Ricomincio da capo, come il titolo italiano suggerisce, dato che vorrebbe esserne una parodia. Ecco, vorrebbe.

E un po' di sano western trash invece? The Ridiculous 6 è quello che fa per voi, perché ha tutti i crismi del genere: Adam Sandler, un cast corale di attori che spesso si vedono nei film di questo tipo e veramente tanta demenzialità.

E chiudiamo con Marlon Wayans e Sei gemelli, in questo caso con l'attore che si divide in sei personaggi interpretati tutti da lui, con tutto il trash che potete immaginare. E qui vi lasciamo anche la nostra recensione di 6 gemelli.

E voi li avete visti questi film?

