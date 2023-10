5 film incredibilmente inaccurati storicamente, ma che amiamo lo stesso

Il cinema non è altro che una rappresentazione, un racconto della realtà dal punto di vista di chi sta ripercorrendo una determinata storia. Questo criterio, ovviamente, si applica anche a quei film ambientati in un periodo storico ben preciso che influenza inevitabilmente anche la trama della pellicola.

La rivisitazione storica, molto spesso, è diventata un marchio di fabbrica di alcuni registi che l'hanno trasformata nella loro firma stilistica. La decisione di cambiare il reale scorrere degli eventi può essere interpretata sia come una semplificazione che, ancor più semplicemente, con la decisione di raccontare qualcosa di diverso e mai visto prima. Serie come Vikings sono colmi di falsi storici ma, nonostante ciò, non perde in alcun modo il suo fascino e la sua bellezza. Nel caso del cinema, molto spesso, raccontare qualcosa di nuovo e mai visto prima diventa un elemento aggiunto.

Se pensiamo al cinema degli ultimi anni, tantissimi film sono ricchi di inesattezze storiche causate da decisioni stilistiche o, semplicemente, da scelte narrative. Più grande maestro di questa 'arte' è Quentin Tarantino che sia in Bastardi senza gloria che C'era una volta ad Hollywood, il regista rimaneggia la storia raccontando la morte di Hitler e la sopravvivenza di Sharon Tate. Altra pellicola che rimaneggia quasi totalmente gli eventi rispetto a quelli che storicamente conosciamo è Anastasia. Secondo gli esperti, infatti, la pellicola rivisiterebbe in maniera molto 'fantasiosa' la situazione politica durante il crollo zarista. Altro film amatissimo ma che reinterpreta la "storia" originale è The Greatest Showman che romanticizza il racconto personale di P.T Barnum, inventore del circo dei freak. Altro film che racconta in maniera differente la storia di un personaggio è Steve Jobs di Danny Boyle.

Uno storico ha analizzato le inesattezze storiche di Bastardi senza Gloria, mostrandone tutte le lacune.