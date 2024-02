I 5 film più iconici di sempre con protagonista John Travolta

Forse vogliamo già tutti dimenticare John Travolta a Sanremo 2024 (e probabilmente pure lui) quindi ecco una top 5 più lusinghiera con i 5 lungometraggi che lo hanno reso iconico.

Andiamo in ordine cronologico partendo con La febbre del sabato sera, film che ha lanciato John Travolta e reso immediatamente iconico per il pubblico mondiale, omaggio alla disco music anni '70.

L'anno successivo arriva già l'altro film cult con John Travolta protagonista, quel Grease visto e rivisto da generazioni e generazioni di persone, musical immortale che ancora oggi resta iconico nell'immaginario collettivo di tutti.

Passiamo poi a un grandissimo autore come Brian De Palma che sceglie John Travolta per il suo Blow Out, thriller che mescola cinema e omicidi in un discorso incredibile sull'utilizzo del sonoro.

E poi eccoci a Pulp Fiction, il film di Quentin Tarantino che ha rilanciato la carriera di John Travolta donandogli un altro ruolo iconico e subito riconoscibile da chiunque. Tra l'altro, sapete come si è preparato John Travolta per il suo ruolo in Pulp Fiction?

Chiudiamo la top 5 con Face/Off di John Woo, altro film iconico nella carriera di John Travolta, thriller che lo vede letteralmente nei panni di Nicholas Cage.

E secondo voi sono questi i cinque film più iconici di John Travolta? Diteci la vostra nei commenti!