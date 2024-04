5 film horror in uscita nel 2024 da tenere assolutamente d'occhio

Il 2024 ha già tentato di terrorizzarci con i vari Night Swim, Imaginary e Omen - L’origine del presagio, con risultati non sempre all’altezza delle aspettative. Ebbene, siamo soltanto all’inizio: l’anno in corso ha in serbo numerosi titoli interessanti per gli amanti del genere horror.

All’indomani dell’uscita del primo trailer ufficiale di MaXXXine, ricordiamo che il terzo capitolo della saga creata da Ti West è atteso in sala per il 5 luglio 2024. In questo film ambientato nel 1985, scopriremo che ne sarà di Maxine dopo la fuga dal terribile massacro che ha avuto luogo nella fattoria texana al centro delle opere precedenti. Per restare in tema “sequel”, il 2024 sarà anche l’anno di Smile 2, la cui uscita è prevista per il 18 ottobre: il regista Parker Finn sta mantenendo il massimo riserbo sulla trama di questa nuova opera, seguito dell’horror uscito nel 2022. Il nuovo capitolo replicherà il successo del suo predecessore? Permane anche la curiosità di scoprire se, esaurito l’effetto sorpresa della prima pellicola, verrà imbastita una campagna promozionale altrettanto vincente, tale da rinnovare l’interesse del pubblico.

È fissata per il 31 luglio, invece, l’uscita di Trap, nuovo lungometraggio firmato da M. Night Shyamalan, con protagonista Josh Hartnett. Oltre al fatto che il film avrà a che fare con il mondo della musica, sappiamo anche che non si tratterà di un vero e proprio horror, ma di un thriller psicologico: detto ciò, è ormai noto che gli stilemi dei due generi tendono spesso e volentieri a sovrapporsi nelle opere di questo brillante autore. Le prime, entusiastiche, reazioni della critica ad Abigail lasciano ben sperare: la storia ruota attorno ad un gruppo di rapitori, che si troveranno loro malgrado ad avere a che fare con una minaccia imprevista. La piccola Abigail, infatti, è molto diversa da come sembra. Il film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett uscirà in sala il 16 maggio.

Chiudiamo, infine, con Late Night With the Devil: sebbene non sia stata resa nota la data di uscita italiana del film (sulla quale vi terremo aggiornati), vale la pena citare questa pellicola, destinata inevitabilmente a catturare l’attenzione degli amanti del genere. Realizzato con la tecnica found-footage, il film dei fratelli Cairnes ruota attorno ad una puntata particolarmente “sconvolgente” di un talk show notturno. Come abbiamo visto dal trailer di Late Night With the Devil, infatti, lo speciale di Halloween orchestrato dal conduttore Jack Delroy prenderà una brutta, bruttissima piega.

