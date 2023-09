5 film horror da recuperare su Disney+: non ci sono solo Marvel o Star Wars sul servizio

Siete fai delle atmosfere lugubri e delle opere spaventose ma avete già spulciato la nostra lista di 5 serie tv horror da vedere su Disney+? Niente paura, i contenuti a tema non mancano sulla piattaforma di streaming on demand della Disney, che non è solo Marvel e Star Wars.

A questo proposito, ecco 5 film horror da recuperare su Disney+ se siete abbonati:

28 Settimane Dopo – Questo sequel dell'horror-thriller originale riprende sei mesi dopo che l’esercito ha dichiarato la Gran Bretagna al sicuro dal virus della rabbia, ma presto inizia un nuovo terrificante incubo.

Barbarian – Arrivata a Detroit per un colloquio, una giovane donna prenota una casa in affitto. Ma arriva tardi la sera e scopre che la casa è stata prenotata due volte e uno strano uomo è già lì. Contro ogni buonsenso, decide di passare lì la sera, ma presto scopre che c'è molto più da temere che un ospite inaspettato della casa.

Finché morte non ci separi – Il film segue una giovane sposa che si unisce alla ricca ed eccentrica famiglia del suo nuovo marito in una tradizione antica che si trasforma in un gioco letale in cui tutti lottano per la propria sopravvivenza.

The Menu – Una giovane coppia (Anya Taylor-Joy e Nicholas Hoult) si reca in un ristorante esclusivo su un'isola dove lo chef (Ralph Fiennes) ha preparato un menu costoso e sontuoso. Ma ben presto diventa chiaro che agli ospiti della cena stanno per essere servite delle sorprese scioccanti in questa commedia dark scritta da Seth Reiss e Will Tracy e diretta da Mark Mylod.

The Rocky Horror Picture Show – Allacciate il reggicalze e rivivete questo classico cult! Quando l'auto di una coppia di neofidanzati (Barry Bostwick e Susan Sarandon) si rompe in una notte di pioggia, i due finiscono nell'inquietante castello del dottor Frank-N-Furter (Tim Curry). Lì vivranno un'avventura indimenticabile che farà emozionare, rabbrividire e appassionare come mai prima d'ora.

