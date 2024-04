I 5 film di Hollywood con gli effetti speciali migliori di sempre

Quali sono i migliori film con effetti speciali? È molto difficile rispondere a questa semplice domanda, poiché si potrebbe banalmente dire che ogni anno escono film migliori sotto questo aspetto.

Ma quali, più di tutti gli altri, hanno rappresentato un vero punto di svolta e di evoluzione sotto questo aspetto? Vi elenchiamo quelli che, secondo il nostro parere, sono i cinque film più importanti nella storia del cinema in quanto ad effetti speciali. Prima di gettarvi nel cuore della nostra selezione, alcune menzioni d'onore che non possono rimanere escluse, tra cui: Il Signore degli Anelli (trilogia), Gravity, saga de Il Pianeta delle Scimmie (reboot) e Peter Jackson's King Kong.

Terminator 2

Nonostante i suoi oltre trent’anni sulle – possenti e muscolose – spalle, Terminator 2 sembra un film uscito non ieri, ma oggi. Ciò che James Cameron, probabilmente il regista più raffinato nella storia del cinema in quanto ad effetti speciali, riuscì a compiere nel 1991 fu quanto di più simile ad un miracolo. Probabilmente gli anni ’90 furono un momento di svolta creativa e qualitativa per molti film di Hollywood, ma uno degli esponenti di maggiore spicco fu proprio Terminator 2. La realizzazione visiva del metallo liquido di cui il T1000 era composto, o dello scheletro di acciaio del T800 di Arnold Schwarzenegger, sono ancora oggi godibilissimi e, realmente, non sembrano essere invecchiati di un singolo giorno.

Jurassic Park

Restiamo negli anni ’90 con il capostipite di una saga che compie quest’anno 31 anni e che non accenna a volersi spegnere. Il primo, intramontabile Jurassic Park è rimasto nella storia del cinema anche per i suoi incredibili effetti speciali e messa in scena dei protagonisti indiscussi della pellicola, i dinosauri. Dal meraviglioso animatronic a grandezza naturale del T-Rex, ai pericolosissimi e cattivissimi Velociraptor, Jurassic Park è ancora oggi un film godibilissimo e che non accenna ad invecchiare nonostante gli oltre trent’anni dalla sua uscita. Un degno rappresentante del cinema basato sugli effetti speciali.

Avatar (1 e 2)

Abbiamo voluto inserire in questa selezione sia il primo Avatar del 2009 che il recente Avatar La Vita dell’Acqua, uscito nel 2022 nonché sequel diretto della pellicola originale. Come detto, James Cameron è un maestro in quanto ad effetti speciali, e la sua opera più rappresentativa sotto questo punto di vista è senza dubbio la saga con protagonisti i Na’vi. Quando nel 2009 uscì al cinema, Avatar colpì soprattutto per la qualità con cui si diede vita al popolo nativo di Pandora, ancora oggi più che mai attuale in termini di effettistica. Con il sequel, La Via dell'Acqua, si è andati a migliorare ulteriormente donando agli alieni un aspetto più che mai realistico.

Matrix

Il 1999 è l’anno di uscita di un film che, ancora oggi, fa scuola tra le pellicole hollywoodiane, che non può non essere menzionato in una selezione del genere. Come detto pocanzi, gli anni ’90 sono stati una fucina di idee e miglioramenti sotto il profilo degli effetti speciali, e Matrix ne è uno degli esponenti di maggiore successo di questa categoria. Nel mentre, impazzano le teorie sul prossimo Matrix 5, confermato ed attualmente in sviluppo. Dai bullet time, ancora oggi vero marchio di fabbrica del franchise, alla realizzazione del mondo alternativo Matrix, la pellicola del 1999 è un punto di riferimento inossidabile a chiunque voglia approcciarsi all'universo degli effetti speciali cinematografici.

Inception

Tra i tanti film di Nolan, abbiamo scelto quello che più di tutti è un tripudio di effetti speciali usati con cura e intelligenza. Le sequenze oniriche sono ancora oggi godibilissime e mozzafiato, nonostante la pellicola compirà quest’anno 14 anni dalla sua uscita. Un miscuglio di effetti speciali, set reali e riprese in camera ha dato vita a sequenze incredibilmente realistiche dal mondo dei sogni, realizzato con tanta cura da uno dei registi più talentuosi di Hollywood, Nolan, che di recente si è espresso con alcuni consigli per i giovani filmaker. Tra i lavori migliori sotto questo profilo del maestro Nolan, menzione d’onore a Tenet, Interstellar e l’ultimo lavoro fatto con il racconto di Oppenheimer.

