5 film da guardare prima di subito se vi è piaciuto Road House

Nella nostra recensione di Road House vi spiegavamo di non essere rimasti soddisfatti del film, ma nonostante tutto vogliamo comunque consigliarvi cinque lungometraggi da vedere se invece Road House a voi è piaciuto (ma anche se non vi è piaciuto, dai).

Cercando di mantenere il mix tra action, commedia ed elementi un po' sopra le righe come in Road House nelle nostre scelte, partiamo con Over The Top con protagonista assoluto Sylvester Stallone. Un camionista che deve riconquistare suo figlio diventando campione di braccio di ferro, che volete di più?

Passiamo poi al primo storico Arma letale, commistione perfetta tra action ed elementi leggeri, con un duo di detective protagonisti agli antipodi interpretati da Mel Gibson e Danny Glover, per un film che ha fatto la storia del genere.

Ancora Stallone, ancora duo di protagonisti detective in Tango & Cash, che vede Sly assieme a Kurt Russell, ruolo per cui era inizialmente previsto Patrick Swayze che non accettò proprio per fare Il duro del Road House, film di cui questo nuovo Road House è il remake.

Passiamo a un altro must della commedia action come True Lies, con Arnold Schwarzenegger superspia che conduce una doppia vita mentre la sua famiglia lo crede solo un noioso venditore di computer.

Chiudiamo poi con Il tesoro dell'Amazzonia, in cui il caro Dwayne The Rock Johnson fa un ruolo simile a quello di Jake Gyllenhaal: cacciatore di taglie incaricato di recuperare il figlio di un malavitoso nel cuore dell'Amazzonia.

E voi li conoscevate già tutti questi film? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo a tutte le location dove è stato girato Road House.

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 2 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.