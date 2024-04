I 5 film con Godzilla protagonista migliori di sempre dal 1954 ad oggi

Dal 1954 al 2024 sono usciti oltre trenta film a lui dedicati. Un vero e proprio colosso cinematografico - non solo nel senso letterale del termine -, che farebbe rabbrividire perfino l’agente con la doppia licenza in quanto a numeri.

5 Shin Godzilla (2016)

Partiamo da un prodotto ancora fresco. Nonostante siano già trascorsi 8 anni dalla sua uscita – un battito di ciglia se paragonati alla longevità del franchise – ancora oggi è ritenuto uno dei migliori film di sempre su Godzilla. La casa di produzione è ovviamente la inossidabile Toho Studios. Dalla nostra recensione di Shin Godzilla “[…] è un prodotto che ci spinge a riflettere, che dei dialoghi, dell’intelligenza e della critica politica la sua vera forza”. Una veste inusuale per una saga che ha sempre fatto delle esplosioni e della spettacolarizzazione il suo punto di forza.

4 Mothra vs. Godzilla (1964)

Catapultiamoci agli albori del Re dei mostri, tornando nei favolosi anni ’60, quando uscirono numerosi esponenti del genere. Terzo sequel del leggendario, primo Godzilla datato 1954, vuole essere una denuncia al terrore atomico che in quegli anni perversava nonché all’avido capitalismo. Ultima pellicola, tra l’altro, in cui Godzilla interpreta il ruolo di viallain.

3 Godzilla (1954)

Primo, incredibile film con Godzilla, compirà quest’anno ben settant’anni dalla sua uscita. Il capostipite è ritenuto uno dei migliori prodotti appartenenti alla saga, tornata quest’anno al cinema con Godzilla e Kong – Il nuovo impero. Il successo in patria e non solo spinse la giapponese Toho a far diventare il film una serie cinematografica che ancora oggi tiene banco. Pellicola che oggi sente sicuramente il peso degli anni, ma che andrebbe vista almeno una volta.

2 Godzilla Minus One (2023)

Altro prodotto freschissimo, anch’esso sfornato dalla giapponese Toho Studios. Ispirandosi all’originale Godzilla del 1954, a Lo Squalo e ai film di Hayao Miyazaki, il regista Takashi Yamazaki ci ha regalato una vera e propria perla. Gli incassi ammontano ad oltre 110 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre dalla critica sono fioccate recensioni molto positive, con un voto medio di 8.4 su 10. Probabilmente il miglior prodotto dell’era moderna con protagonista Godzilla.

1 Godzilla vs. Destroyer (1995)

Ventunesimo film della saga, uscito negli anni ’90 – a pochi anni di distanza dal primo remake americano del 1998 – Godzilla vs. Destroyer è ritenuto da molti – noi compresi – il miglior film con protagonista il Re dei mostri. Un grande blockbuster condito da azione ed emozioni, che porta il mondo di Godzilla nella modernità del cinema tra esplosioni, armi nucleari e ottimi personaggi ben caratterizzati. Pelle d’oca assicurata!

