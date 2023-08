5 film in cui il finale arriva all'improvviso senza che il pubblico se ne renda conto

Su Reddit nascono spesso le discussioni più disparate sul cinema e una delle ultime riguarda i film che sorprendono lo spettatore con finali talmente repentini che prendono alla sprovvista chi guarda, per i motivi più disparati. Dalla mancanza di budget a scelte precise del regista. Ecco 5 titoli emersi dalla discussione online.

I fratelli Coen sono degli habitué di questo tipo di conclusioni. Non è un paese per vecchi è uno dei tanti esempi. L'avvocato Ed Bell (Tommy Lee Jones) rintraccia l'assassino Anton Chigurh (Javier Bardem) ma invece di affrontarlo si ritira. Un finale inaspettato, che sovverte le aspettative del pubblico e sottolinea le ambiguità morali del film. Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione di Non è un paese per vecchi.

Anche Burn After Reading termina in maniera brusca, tra omicidi, un volo per il Venezuela, chirurgia plastica e uno sconcertato direttore della CIA.

Uno che se intende di finali scioccanti e repentini è Alfred Hitchcock, che con La donna che visse due volte sorprende gli spettatori con un finale inaspettato della storia che coinvolge l'ex detective Scottie Ferguson (James Stewart), soggiogato dalla magnetica e misteriosa bellezza di Madeleine Elster (Kim Novak).

Uno dei titoli più scioccanti degli anni '90 è senza dubbio The Blair Witch Project, che vede un gruppo di amici avventurarsi nella foresta di Black Hills per documentare la presunta presenza di una strega che dovrebbe abitare quei luoghi. Nel finale Heather (Heather Donahue) viene assalita da una forza invisibile e la sua camera cade a terra, con l'obiettivo che diventa improvvisamente scuro.

Come dimenticare infine uno dei primi film di Denis Villeneuve - sul nostro sito trovate una featurette di Enemy - nel quale Adam Bell (Jake Gyllenhaal) scopre di avere un doppelgänger di nome Anthony Claire.