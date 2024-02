5 film con Emma Stone da vedere se l'avete amata in Povere creature

Ormai è una delle attrici più amate e consacrate del momento, e con Povere creature Emma Stone conferma ancora una volta (e pure di più) la sua enorme bravura. Vi consigliamo allora cinque film da recuperare se l'avete amata nella pellicola di Yorgos Lanthimos (saltando magari La La Land perché sarebbe troppo scontato).

Partiamo con Zombieland per vedere Emma Stone alle prese con un'apocalisse zombie decisamente sopra le righe e vista con uno sguardo scanzonato e dissacrante. E se una volta finito ne volete di più c'è anche il sequel (qua la nostra recensione di Zombieland Doppio colpo).

Ci spostiamo poi su altri lidi con The Help, film storico sull'emancipazione delle donne afroamericane con una strepitosa Emma Stone nel ruolo della protagonista.

Torniamo a un'interpretazione giustamente sopra le righe con Birdman, per il quale Emma Stone ottiene la sua prima candidatura all'Oscar. Un film lanciato a velocità folle nella quale l'attrice spicca in mezzo a Edward Norton, Michael Keaton e Zach Galifianakis.

Scegliamo poi Irrational Man di Woody Allen, visto che Emma Stone riesce a brillare in ogni ruolo: in questo caso una studentessa innamorata del suo professore (ma in realtà molto di più).

Chiudiamo con il film precedente di Yorgos Lanthimos, cioè La favorita: nuova candidatura all'Oscar per Emma Stone in un ruolo machiavellico che adorerete se ancora non avete visto il film.

E voi li conoscevate già tutti questi lungometraggi? Ditecelo nei commenti, e se vi è piaciuto Povere creature non potete perdervi questi cinque film.