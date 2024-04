5 film eccellenti da gustarvi questa sera, tutti disponibili su Paramount+

Esistono tanti film nella storia del cinema degni di menzione. Per voi oggi abbiamo selezionato cinque tra le pellicole più rappresentative uscite negli anni, tutte disponibili sul catalogo italiano di Paramount+. C’è spazio per un po’ di sana azione, ma anche per le emozioni, di cui il cinema non fa mai a meno.

Top Gun: Maverick

Il secondo capitolo di quello che è diventato un franchise, Top Gun: Maverick racconta le vicende del Capitano di vascello Pete “Maverick” Mitchell. Con un Tom Cruise in splendida forma, torniamo ad emozionarci alla velocità – e oltre! – del suono. Il film vede tra i protagonisti i volti originali della pellicola uscita nel 1986, tra cui Iceman interpretato dall’irriducibile Val Kilmer. La trama si concentra su una missione, che vedrà coinvolti Maverick insieme al figlio di Goose. Ve ne abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione di Top Gun Maverick.

The Whale

La storia di Charlie, professore di inglese gravemente obeso, solitario, costretto a rimanere confinato nel suo piccolo appartamento. L’interpretazione di Brendan Fraser, per l’occasione trasformato in un uomo di 270 kg, gli è valsa la vittoria agli Oscar del 2023. Una vittoria che sa di rivalsa per l’attore, tornato alla ribalta con un ruolo drammatico che resterà sicuramente negli annali del cinema. A tal proposito, vi abbiamo svelato quali sono i progetti futuri di Brendan Fraser tornato alla ribalta dopo The Whale.

Terminator 2

Torniamo ad emozionarci con un po’ di sana azione con quello che da tempo è diventato un classico del cinema. Terminator 2, opera magna del regista James Cameron, fa fare alla saga del robot senziente un balzo in avanti di diversi anni. Gli effetti speciali, che ancora oggi funzionano nonostante gli oltre trent’anni sulle spalle della pellicola, tengono in piedi un film che punta tanto anche sulla trama, tra colpi di scena e personaggi con una evoluzione inaspettata.

The Truman Show

Restiamo negli anni ’90 con una pellicola che ha fatto scoprire al mondo le doti attoriali drammatiche di quello che, almeno fino ad allora, veniva considerato un “semplice” attore comico. Film unico nel suo genere, racconta la vita di Truman Burbank interpretato da un grandissimo Jim Carrey. Abitante di Seahaven, Truman è sorridente, pieno di vita… peccato non sappia di essere – suo malgrado – protagonista di un gigantesco show televisivo in quella che definiremmo l’estremizzazione dei reality show. Le cose cambieranno quando il trentenne inizierà a rendersi conto che chi lo circonda sta interpretando una parte.

Cloverfield

Con i mostri tornati alla ribalta grazie al Monsterverse, in cui Godzilla e Kong sono protagonisti assoluti, non possiamo esimerci dal non consigliarvi Cloverfield. Monster movie uscito nel 2008 e diretto da nientemeno che Matt Reeves con il supporto di J.J. Abrams alla produzione, è considerato un esponente di spicco del suo genere. La particolarità di Cloverfield sta tutta nella scelta di donare alla pellicola un punto di vista soggettivo: il tutto è stato infatti girato tramite lo stile “video ritrovato”, ovvero tramite il punto di vista di una videocamera amatoriale portata a mano.

