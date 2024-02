5 film molto diversi fra loro con cui potreste passare il weekend

Tra film usciti in sala e film disponibili sulle numerose piattaforme streaming a nostra disposizione c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Proviamo a darvi una mano con i nostri consigli su 5 film da vedere, tutti molto diversi tra loro.

Se siete interessati alle storie dense di azione e ricche di colpi di scena, potreste optare per Argylle - La super spia. Il film diretto da Matthew Vaughn arriva in sala il 1 febbraio ed è perfetto per una serata in compagnia. E poi, sarete d'accordo o no con le opinioni della critica su Argylle? Quest'ultimo potrebbe essere un ottimo argomento di conversazione per il dopo-cinema.

Se vi piacciono i racconti di formazione (anche se la definizione è riduttiva per un film complesso come quello che stiamo per citarvi!), è impossibile non suggerirvi Povere Creature!: il film diretto da Yorgos Lanthimos con protagonista Emma Stone racconta l'evoluzione dell'indimenticabile personaggio di Bella Baxter, con numerosi riferimenti alla complessa opera di Mary Shelley. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Povere Creature!. Il film (già vincitore, tra le altre cose, del Leone d'Oro a Venezia) è uscito in sala il 25 gennaio 2024 ed è candidato a numerosi premi Oscar.

Sempre per restare in tema "Academy Awards", se non avete voglia di uscire al freddo per recarvi al cinema, su Sky e Now è disponibile Io Capitano: l'opera drammatica scritta e diretta da Matteo Garrone è infatti nella cinquina dei film candidati al premio Oscar come miglior film straniero.

Perché, poi, non dare una chance al documentario su una delle notti più memorabili della storia della musica pop? Stiamo parlando di We are The World: La notte che ha cambiato il pop. Il film, disponibile su Netflix, è consigliato non solo agli amanti della musica, ma anche a chi è interessato ad avere una testimonianza unica sul metodo di lavoro e sull'umiltà che guidarono alcuni tra i più grandi artisti della storia.

Infine, dal momento che San Valentino si sta avvicinando, perché non scegliere una commedia romantica d'annata? Tra le ultime uscite su Netflix potete infatti trovare Il Matrimonio del mio Migliore Amico, con Julia Roberts e Rupert Everett.