5 film dimenticati con protagonista Joaquin Phoenix, aspettando Napoleon

Quando sei un grandissimo attore è normale che alcuni tuoi film passino un po' sottotraccia per il grande pubblico, che ti ricorda per i tuoi ruoli più famosi ma che magari si è perso altri film da recuperare. Oggi allora ne scegliamo cinque con protagonista Joaquin Phoenix che magari non conoscevate.

Cominciamo con Two Lovers di James Gray del 2008, dramma romantico con Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow. Una storia di relazioni complicate e complesse basata su Le notti bianche, racconto giovanile di Fedor Dostoevskij.

Nel 2010 esce poi un progetto particolare per la regia di Casey Affleck: Joaquin Phoenix - Io sono qui!, un falso documentario che racconta l'abbandono di Phoenix della carriera attoriale per concentrarsi su quella da artista hip-hop. Un prodotto estremamente peculiare che al netto delle critiche è interessante da recuperare se amate l'attore.

Passiamo al 2017 con A Beautiful Day - You Were Never Really Here di Lynne Ramsay. Joaquin Phoenix è un veterano di guerra che cerca di salvare giovani donne costrette alla prostituzione. Un film capace di non farti mai prendere fiato con un sempre grandissimo Joaquin Phoenix.

Joaquin Phoenix ha poi lavorato con Gus Van Sant nel 2018 in Don't Worry, sulla vita del controverso vignettista John Callahan, per un ritratto dissacrante e divertito degli Stati Uniti, come vi dicevamo nella nostra recensione di Don't Worry.

Chiudiamo con I fratelli Sisters di Jaques Audiard del 2018, western con Joaquin Phoenix e John C. Reilly. Un prodotto sopra le righe per il genere ma che vi trascinerà in una storia a tratti assurda e irresistibile. Ve lo raccontavamo anche nella nostra recensione di I fratelli Sisters.

Ma voi li conoscevate questi film? Li avete visti? Ditecelo nei commenti e intanto gustatevi Joaquin Phoenix nel trailer di Napoleon.