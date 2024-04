5 film con Dev Patel da guardare assolutamente oltre a Monkey Man

Dopo tanta fatica l'esordio registico di Dev Patel è finalmente arrivato in sala: ve ne parlavamo nella nostra recensione di Monkey Man, perciò ora vogliamo consigliarvi altri 5 film assolutamente da vedere con l'attore.

Ovviamente dobbiamo cominciare con The Millionaire di Danny Boyle, film d'esordio attoriale di Dev Patel che ha conquistato pubblico e critica: 8 Premi Oscar, apprezzamenti ovunque, capace di mescolare tutto alla perfezione, dalla rivincita sociale al dramma.

Passiamo alla commedia classica con Marigold Hotel, un vero e proprio feel good movie diretto da John Madden con un supercast britannico tra cui anche Dev Patel, per una storia di pensionati inglesi che vanno in una casa di riposo esotica in India.

Decisamente action è invece Attacco a Mumbai, diretto da Anthony Maras, che racconta gli attentati di Mumbai avvenuti il 26 novembre 2008, con Dev Patel e Armie Hammer.

Se invece volete una rilettura del classico di Charles Dickens ecco La vita straordinaria di David Copperfield, in cui Dev Patel interpreta proprio il celebre personaggio letterario, diretto da Armando Iannucci: qua la nostra recensione di La vita straordinaria di David Copperfield.

Chiudiamo con un film onirico, visionario e immaginifico, Sir Gawain e il Cavaliere Verde di David Lowery: ciclo arturiano, leggende, miti e folklore, con Dev Patel nei panni di Gawain.

E voi li avete già visti tutti? Diteci la vostra nei commenti!

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti di oggi.