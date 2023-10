5 film come The Creator per una fantascienza più inventiva

The Creator è finalmente sbarcato nelle sale immergendo il pubblico in un racconto di fantascienza in cui l’intelligenza artificiale diviene centrale nell’opera. Oggi vi presentiamo una lista di altri cinque film che sono stati capaci di rivoluzionare il mondo della fantascienza grazie a tematiche innovative e a messe in scena coraggiose.

Dopo aver presentato una classifica dei film di Gareth Edwards, torniamo a parlare dell’ultima opera del regista di Rogue One, seppur in maniera indiretta, per segnalare altri cinque grandi film di fantascienza che gli appassionati di The Creator non possono far mancare alla propria lista.

In ordine casuale il primo film che ci viene in mente quando si tratta di fondamenta per la fantascienza moderna e di intelligenza artificiale non può essere che il primo e indimenticabile Terminator: uscito nel 1984, Terminator è senza dubbio uno dei film più influenti degli ultimi cinquant’anni, riuscendo, tra le altre cose, a dare vita a un franchise ancora scolpito nella cultura pop. L’opera di James Cameron fu qualcosa di assolutamente innovativo per i tempi e risulta ancora assolutamente rilevante visti i recenti sviluppi delle tecnologie legate all’intelligenza artificiale.

Molto più recente è invece Arrival, di Denis Villeneuve: un film che poco ha a che vedere con The Creator ma che non può mancare tra i lungometraggi del genere che hanno saputo spiazzare il pubblico attraverso una visione dell’incontro alieno che mai era stata esplorata come dal regista di Blade Runner 2049. Una storia emozionante e capace di far pensare a quali potrebbero essere delle reali problematiche di un incontro ravvicinato con entità extraterrestri.

Per quanto riguardi l’impatto culturale di un film non si può certo non parlare di Avatar. L’epico blockbuster di James Cameron ha portato la fantascienza in una narrazione epica e fantasy riuscendo a regalare agli spettatori un impatto visivo che nessun altro film è ancora stato in grado di replicare.

La fantascienza dovrebbe avere il ruolo di immaginare in modo romanzato o esasperato le conseguenze nel futuro di quelle che sono alcune scelte del presente. In questo contesto, WALL-E, film d’animazione della Pixar, è stato in qualche modo in grado di presentare più di un problema rispetto all’attuale condizione della Terra e alle abitudini dell’essere umano. I problemi della sostenibilità e dell’eccessiva fiducia nella tecnologia sono presentati in un’opera bellissima anche dal punto di vista grafico.

Infine, se parliamo di fantascienza e di rivoluzione del punto di vista, non possiamo dimenticare di uno dei film più importanti degli ultimi trent’anni: Matrix ha portato alla ribalta la straordinaria bravura di Lana e Lilly Wachowski, diventando una pietra miliare del genere e influenzandone il panorama come si è visto raramente (in questo senso potrebbe essere paragonato forse solo a Blade Runner). Tanto dal punto di vista tecnico quanto da quello più prettamente narrativo, Matrix è un’opera complessa e talmente ben riuscita da cambiare per sempre la visione e la discussione di un certo tipo di temi.

Dopo questa lista, che non vuole e non può essere in alcun modo esaustiva, vi lasciamo alla recensione di The Creator.