5 film capolavori imprescindibili da vedere per ricordare William Friedkin

La morte di William Friedkin ha colpito non solo Hollywood ma tutti gli amanti del cinema, e in suo onore abbiamo qualche consiglio per il pubblico più giovane incuriosito dal nome di questo autore imprescindibile e leggendario.

Qui sotto, infatti, vi parliamo di 5 capolavori di William Friedkin da recuperare assolutamente:

Cruising: film poliziesco del 1980 tra i più oscuri mai concepiti, il film è vagamente basato sull'omonimo romanzo del giornalista del New York Times Gerald Walker e racconta la storia di un serial killer che prende di mira gli omosessuali e del poliziotto che gli dà la caccia, costretto ad infiltrarsi nel giro dei club gay. Interpretato da Al Pacino e Karen Allen, Cruising anticipa la sua natura controversa e non compromissoria già dal titolo, un doppio senso (intraducibile in italiano) basato sul termine "crociera", che in gergo americano fa riferimento sia ai poliziotti di pattuglia che agli uomini che vanno in giro in cerca di sesso.

film poliziesco del 1980 tra i più oscuri mai concepiti, il film è vagamente basato sull'omonimo romanzo del giornalista del New York Times Gerald Walker e racconta la storia di un serial killer che prende di mira gli omosessuali e del poliziotto che gli dà la caccia, costretto ad infiltrarsi nel giro dei club gay. Interpretato da Al Pacino e Karen Allen, Cruising anticipa la sua natura controversa e non compromissoria già dal titolo, un doppio senso (intraducibile in italiano) basato sul termine "crociera", che in gergo americano fa riferimento sia ai poliziotti di pattuglia che agli uomini che vanno in giro in cerca di sesso. L'esorcista: probabilmente l'horror più famoso di tutti i tempi, tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, fu l'opera che consacrò definitivamente Friedkin quando, nel 1974, ottenne ben 10 nomination agli Oscar, inclusi quelli per miglior film e miglior regia, portando a casa le statuette per la migliore sceneggiatura non originale a William Peter Blatty e per il miglior sonoro a Robert Knudson e Christopher Newman.

probabilmente l'horror più famoso di tutti i tempi, tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty, fu l'opera che consacrò definitivamente Friedkin quando, nel 1974, ottenne ben 10 nomination agli Oscar, inclusi quelli per miglior film e miglior regia, portando a casa le statuette per la migliore sceneggiatura non originale a William Peter Blatty e per il miglior sonoro a Robert Knudson e Christopher Newman. To live and die in LA: capolavoro degli anni '80 che, insieme a Strade violente e Manhunter di Michael Mann (sempre con Willem Petersen protagonista) ha contribuito a cambiare le forme e le coordinate del poliziesco hollywoodiano. La storia è basata sull'omonimo romanzo scritto da Gerald Petievich, ex agente dello United States Secret Service, il corpo di polizia federale che si occupa anche del contrasto alla contraffazione delle banconote.

capolavoro degli anni '80 che, insieme a Strade violente e Manhunter di Michael Mann (sempre con Willem Petersen protagonista) ha contribuito a cambiare le forme e le coordinate del poliziesco hollywoodiano. La storia è basata sull'omonimo romanzo scritto da Gerald Petievich, ex agente dello United States Secret Service, il corpo di polizia federale che si occupa anche del contrasto alla contraffazione delle banconote. Il braccio violento della legge: neo-noir da antologia con Gene Hackman, Roy Scheider e Fernando Rey, ottenne otto nomination agli Oscar 1972 e ne vinse 5 tra i più importanti: miglior montaggio, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior regia e miglior film dell'anno.

neo-noir da antologia con Gene Hackman, Roy Scheider e Fernando Rey, ottenne otto nomination agli Oscar 1972 e ne vinse 5 tra i più importanti: miglior montaggio, miglior sceneggiatura, miglior attore protagonista, miglior regia e miglior film dell'anno. Sorcerer: remake del film italo-francese del 1953 Vite vendute, e come questo tratto dal romanzo di Georges Arnaud 'Le salaire de la peur' del 1950, Sorcerer è di gran lunga il film più ambizioso e spericolato della carriera di Friedkin, non a caso realizzato dopo i successi de Il braccio violento della legge e L'esorcista. Sulle note della colonna sonora dei Tangerine Dream, il racconta la storia di quattro fuggitivi che si incontrano per caso in un villaggio sudamericano, dove vengono assegnati al trasporto di carichi di dinamite vecchia e mal tenuta che potrebbe esplodere al minimo movimento brusco.

Tra le altre opere da citare, ricordiamo anche Jade, The boys in the band, Rampage e Killer Joe. Per altri contenuti, leggete il commovente addio di Francis Ford Coppola a William Friedkin.