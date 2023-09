I 5 film più brutti (si fa per dire...) di Martin Scorsese

Dopo i 5 migliori film di Martin Scorsese secondo il nostro Ivan Marra, al sottoscritto tocca l'ingrato compito di stilare una mini-classifica dei 5 peggiori film di Martin Scorsese.

'Peggiori' per modo di dire, chiaramente: chiamiamoli meno riusciti?, chiamiamoli minori? Oppure sottovalutati?, o meno conosciuti? O, forse, i più dimenticati e dimenticabili, quelli che hanno lasciato un impatto inferiore nella storia del cinema rispetto ad altri capolavori del maestro newyorkese. Proviamo a individuarli:

Alice non abita più qui : dramedy on the road movie del 1974 e quarto film della carriera di Scorsese, arrivato dopo il successo del primo capolavoro Mean Streets. L'on the road fu un genere a dir poco inflazionato durante la New Hollywood, ma oggi al posto di Alice non abita più qui vengono ricordati molto più facilmente titoli come Easy Rider, 5 pezzi facili, Non torno a casa stasera e La rabbia giovane, nonostante l'interpretazione di Ellen Burstyn fu premiata con l'Oscar per la miglior attrice protagonista.

NOTA: per farsi perdonare, l'autore di questo articolo vorrebbe sbandierare i suoi Martin Scorsese preferiti - Casino, Taxi Driver, Gangs of New York, Il colore dei soldi, Fuori orario.