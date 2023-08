I 5 film più brutti di Ridley Scott: vediamo se siete d'accordo

Non sempre nella propria carriera registica si possono azzeccare tutti i film. Anzi, se come Ridley Scott si gira tantissimi è naturale sbagliare qualche film. Ma allora quali sono i peggiori cinque del grandissimo regista britannico? Proviamo a capirlo assieme.

Dato che in questi casi la soggettività viene sempre fuori, come è normale che sia, proviamo a usare un metodo "analitico", guardando i voti della critica sui due grandi aggregatori di cinema: Metacritic e Rotten Tomatoes. Così vediamo quali sono per la stampa specializzata mondiale i cinque peggiori film di Ridley Scott.

Cominciamo con Metacritic allora e le ultime cinque posizioni per i voti dei film di Ridley Scott:

Quintultimo posto per L'albatross - Oltre la tempesta, film marinaresco del 1996 che ha il 53%

Poi troviamo Exodus - Dei e re, kolossal biblico del 2014 che si porta a casa un 52% di voto

Il bronzo lo "conquista" The Counselor - Il procuratore del 2013: il film con Brad Pitt ha un metascore del 48%

Medaglia d'argento per 1492 - La conquista del paradiso, film sulla scoperta dell'America del 1992 e Un'ottima annata con Russell Crowe che hanno un punteggio del 47%

Film peggiore di Ridley Scott stando a Metacritic è il film fantastico Legend del 1985, con un punteggio del 30%

Passiamo a Rotten Tomatoes:

Posizione meno tragica della classifica per Le crociate - Kingdom of Heaven del 2005 e Hannibal del 2001 che si portano a casa il 39%

Un pelo sopra c'è The Counselor con il 34%

Medaglia di bronzo per 1492 - La conquista del paradiso con il 32%

Secondo gradino del "podio" per Exodus - Dei e re che ottiene il 30%

Film peggiore di Ridley Scott per Rotten Tomatoes è invece Un'ottima annata, con il 26%

C'è da dire che molti film sono simili nelle due classifiche ma il peggiore di Ridley Scott invece cambia per Rotten Tomatoes e Metacritic.

Voi invece siete d'accordo? Quali sono per voi i cinque film peggiori di Ridley Scott? Sperando che il prossimo non lo sia visto lo splendido poster di Napoleon. Anche perché Il Gladiatore 2 ha diversi problemi sul set come lo stop ai lavori.

