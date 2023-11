5 film con Brie Larson che faranno ricredere gli hater di Captain Marvel

In attesa di capire se The Marvels riuscirà a performare bene al box office nonostante l’ondata di odio che si sta portando dietro, siamo andati ad analizzare velocemente la carriera di Brie Larson attraverso cinque film di diverso genere per fornire agli hater nuovi elementi per ricredersi a proposito dell’attrice californiana.

Dopo aver condiviso i primi numeri del botteghino relativi a The Marvels, torniamo a parlare del film della Casa delle Idee, e in particolare di una delle sue protagoniste, forse la più controversa per quanto riguardi i fan, per ricordare la versatilità dell’attrice in cinque film in cui Brie Larson è riuscita a conquistare il pubblico.

Il primo genere che andiamo a scoprire è quello della commedia: in 21 Jump Street la Larson interpreta il ruolo di Molly, una giovane ragazza che si innamora di Schmidt. La scena della liceale che ha a che fare con la misteriosa droga HFS ha dimostrato le capacità comiche dell’attrice, in grado di sostenere il ruolo anche al fianco di grandi comici.

Nonostante Brie Larson non abbia ricoperto grandi ruoli in film romantici, non possiamo non ricordare il suo ruolo come la ex di Miles Teller in The Spectacular Now: nel film l’attrice serve da supporting cast e da vera forza trainante della narrazione.

Per quanto Scott Pilgrim vs. The World non sia propriamente un musical ci sentiamo di parlare della categoria per ricordare la straordinaria interpretazione di Brie Larson del brano Black Sheep e la sua presenza magnetica all’interno del film diretto da Edgar Wright.

Un altro grande franchise action in cui abbiamo potuto notare la Larson è quello di Fast and Furious: In Fast X l’attrice interpreta Tess, figlia del Signor Nessuno portato sullo schermo da Kurt Russell. In un cast corale composto da grandi nomi, la protagonista di Captain Marvel ha dimostrato ancora una volta tutto il suo valore.

In una lista riguardante i successi di Brie Larson non può ovviamente mancare il film che le ha permesso di vincere il suo primo Oscar: Room. Il dramma portato sullo schermo da Lenny Abrahamson vede la Larson nei panni di Ma, una madre che fa del suo meglio per rendere accettabile la vita del figlio anche nelle peggiori delle circostanze. La sua bravura nel ruolo è la dimostrazione che l’attrice rappresenti sicuramente uno dei volti da seguire a Hollywood, a prescindere dalle simpatie personali.

Non dovremo aspettare ancora molto per capire quale sarà il destino commerciale di The Marvels, intanto, per coloro i quali volessero farsi un’idea prima di correre in sala, lasciamo la recensione di The Marvels.