I 5 film più belli con Ryan Gosling, li avete visti tutti?

Non serviva Barbie per ricordare a tutti quanto sia bravo Ryan Gosling. E quanto sappia puntare sui ruoli giusti in una filmografia che ha davvero toccato vette altissime. Perciò che ne dite di scoprire i 5 migliori film con Ryan Gosling?

Fare una classifica oggettiva in questi casi non è mai facile, cerchiamo allora di fare una media fra la sua interpretazione e il film in sé, magari facendo qualche menzione d'onore alla fine.

Cominciamo con un film poco conosciuto al grande pubblico, e cioè Half Nelson, in cui Ryan Gosling fa un professore di storia in una scuola di periferia statunitense. Un giorno una sua alunna scopre la sua tossicodipendenza e si creerà così un rapporto speciale che farà maturare entrambi. È anche stato candidato come Miglior attore protagonista per Half Nelson e tra l'altro Ryan Gosling ha guadagnato pochissimo per questo film.

Altra pellicola meno conosciuta ma che svela un lato attoriale di Gosling è Lars e una ragazza tutta sua. L'attore interpreta un giovanotto che in un paesino degli Stati Uniti un giorno presenta a tutti la sua nuova ragazza, che però è una sex doll. Un piccolo grande film sui rapporti umani con un bravissimo Ryan Gosling.

E poi come non citare Drive, capolavoro di Nicolas Winding Refn con un Gosling glaciale e perfetto, sia nelle parti più calme sia in quelle emotivamente esplosive. Un pilota e stuntman che arrotonda guidando per rapinatori di banche, protagonista di un film davvero fenomenale.

Successo incredibile e meritatissimo poi per La La Land, con un Ryan Gosling musicista in coppia con Emma Stone, un duo che ha davvero conquistato tutto e tutti.

Chiudiamo la top 5 con Blade Runner 2049, perché Ryan Gosling sa recitare perfettamente anche con il fisico e con pochissime espressioni, e nel film di Denis Villeneuve dimostra ancora una volta quanto è bravo.

Qualche menzione d'onore sparsa: The Believer, Le pagine della nostra vita, Blue Valentine, Le idi di marzo e The Nice Guys, ma Ryan Gosling ha davvero dimostrato quanto vale tantissime volte. Tra l'altro, sapevate perché Ryan Gosling ha deciso di fare Ken in Barbie?

E voi siete d'accordo con questa top 5? Quali sono i vostri cinque film preferiti con Ryan Gosling? Diteci tutto nei commenti!