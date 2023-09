I 5 film più belli su Pinocchio da guardare per celebrare Lies of P

La storia di Pinocchio è talmente immortale che ha avuto trasposizioni di qualsiasi tipo, perciò per l'uscita di Lies of P vogliamo scegliere i cinque migliori film sull'opera di Collodi. Pronti a riscoprirli tutti?

Andiamo in ordine cronologico e cominciamo inevitabilmente con il Pinocchio di Walt Disney del 1940, diretto da Hamilton Luske e Ben Sharpsteen. C'è poco da dire su uno dei caposaldi dell'animazione mondiale, capace di conquistare tutti anche dopo tutto questo tempo, rendendo onore a Collodi pur prendendosi le sue libertà: davvero intramontabile.

Passiamo al 1971, anno di uscita di Un burattino di nome Pinocchio, film animato diretto da Giuliano Cenci. Forse l'opera più vicina alle parole di Collodi (i nipoti dello scrittore furono consulenti creativi della pellicola). Storia quindi fedelissima al libro, animazione classica e ispirata ai disegni di Attilio Mussino, per un progetto davvero peculiare spesso dimenticato quando si parla di film su Pinocchio.

Restiamo in Italia con uno dei più grandi animatori nostrani: Enzo D'Alò. Nel 2012 dirige infatti il suo Pinocchio, con uno stile peculiare e immediatamente riconoscibile, ispirato ai disegni di Lorenzo Mattotti. Tantissime le voci nostrane fra i doppiatori, ma spicca soprattutto quella di Lucio Dalla nei panni del pescatore verde.

Unico live action che mettiamo in lista è il Pinocchio di Matteo Garrone del 2019, proprio per la capacità del regista nostrano di creare la propria personalissima versione di Pinocchio, pur restando fedele a Collodi e portandosi a casa anche due candidature agli Oscar (migliori costumi e miglior trucco).

Chiudiamo con il capolavoro in stop-motion del 2022: Pinocchio di Guillermo del Toro. Capace di discostarsi molto dal libro di Collodi ma riuscendo a mantenerne lo spirito originale. Del Toro ha creato su Netflix un vero e proprio gioiello rielaborando in chiave squisitamente autoriale un prodotto immortale come Pinocchio. E vincendo meritatamente l'Oscar come Miglior film d'animazione.

E voi siete d'accordo con questa lista? Quali sono i vostri cinque film preferiti su Pinocchio?